Il futuro della darsena passa dalla Madonnina Se ne parla durante il "Season by Season"

Lungo l’approdo della Madonnina, nel porto di Viareggio, questa sera dalle 18.30, si terrà l’evento "Season by Season": un talk show dedicato alla progettualità, sostenibilità, inclusione, aggregazione e alle nuove tecnologie, portuali e non solo, che getta uno sguardo sul futuro. Un appuntamento nato nel 2020 per stimolare l’incontro con i diportisti stanziali e in transito presso le banchine della Viareggio Porto e come occasione per fare il punto sul percorso di rinascita, crescita e sviluppo dell’approdo.

Sul palco il sindaco Giorgio Del Ghingaro, che illustrerà i futuri investimenti sul Porto; il presidente di ICare Moreno Pagnini; il direttore di Navigo Pietro Angelini; il velista Marco Rossato; ed il professor Mauro Ferrari Presidente Fondazione Tech Care (Università di Pisa). Saranno inoltre presenti i presidenti dei porti aderenti al Consorzio Marine della Toscana, che tra le altre cose mira a rendere l’accoglienza e la promozione del territorio sempre più in linea con le richieste di armatori, diportisti e turisti con strutture di accesso e di accoglienza sostenibili, innovative e fruibili in tutte le sue forme e servizi.

L’evento è promosso da ICare, la società in house providing del Comune che gestisce l’approdo de La Madonnina e le banchine Ceina e Antonini, che dal 2019 ha avviato un’opera di riqualificazione dello snodo, con l’organizzazione tecnica di Navigo, centro servizi per la promozione e lo sviluppo della nautica.