Il futuro della balneazione L’obiettivo è censire le spiagge Zucconi: "Battaglia strategica"

di Daniele Mannocchi

Tornerà a riunirsi il prossimo 20 luglio il tavolo tecnico interministeriale sulle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacustri, di cui fa parte il deputato viareggino di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi. "I lavori procedono bene e spediti – spiega –; la Toscana conta, allo scorso anno, quasi 1940 concessioni a uso turistico, di cui 850 imprese balneari. Un numero che si traduce, nella maggior parte dei casi, in realtà familiari che lavorano di generazione in generazione, da sempre".

Zucconi, c’è ottimismo intorno al lavoro che state portando avanti?

"Stiamo lavorando per il governo con l’obiettivo di stabilire, in base ai decreti concorrenza, se sussiste la scarsità di risorse. Al momento, abbiamo stabilito che la superficie di demanio marittimo in Italia corrisponde a circa 420 milioni di metri quadri, di cui 76 milioni occupati da concessioni balneari: il 18 per cento. A queste superfici, dal momento che vogliamo fare un lavoro serio e credibile, vanno affiancate le superfici di demanio marittimo occupate da zone militari, tipo il porto di La Spezia, o dai Parchi, come il nostro Migliarino-San Rossore, o ancora da zone industriali. Una volta che il dato totale sarà stato decurtato anche da queste fattispecie, si potrà dare un numero preciso al governo, che con questi dati si presenterà in Europa. Il lavoro è tanto: c’è anche la questione delle concessioni che insistono sulle scogliere e su cui bisognerà fare una valutazione. La precisione sarà decisiva, e come rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dico che bisogna fare presto".

Per stabilire la sussistenza della scarsità di risorse...

"È il famoso articolo 12 della Direttiva Bolkestein, che sancisce l’inapplicabilità ’ove ci sia scarsità di risorse’".

Quindi il dato sarà fornito su base nazionale?

"Le regioni possono usare i Piano di utilizzo delle aree demaniali per sancire la quantità di spiaggia che deve essere comunque lasciata libera. Ma credo che questo dato non debba essere preso in esame nella fase della mappatura delle zone disponibili. Poi, l’uso che si vuole fare del litorale è un fatto eventuale, ma esterno al ragionamento, e oltre tutto andrebbe contro il principio stesso della Bolkestein: se una regione, ad esempio, sancisce che il 90 per cento delle spiagge vada lasciato libero, finisce che chi ha le concessioni le terrà per sempre, e chi vuole inserirsi nel mercato sarà tagliato fuori. Si limita un principio, quello della concorrenza, che è statale,come stabilità anche dalle sentenze della Corte di Cassazione".

Si legge che qualche Comune sta mettendo il carro davanti ai buoi.

"Incredibilmente, ci sono Comuni che invece di attendere le indicazioni nazionali, che devono arrivare per legge, stanno imbastendo delle procedure. È del tutto fuori luogo dal momento che non ci sono né le tempistiche che rendono indispensabile un iter del genere, né le regole. Trovo assurdo che un Comune voglia legiferare su come si fanno le aste. Per ora, si tratta di pochi casi isolati, ma non escludo che possa arrivare una circolare esplicativa".

Nella battaglia sulla Bolkestein lei è sempre stato in prima fila. Come mai?

"Chi dice che si sta difendendo un privilegio di qualche concessionario non ha capito il punto della questione. Alla Bolkestein si vorrebbero agganciare anche le concessioni idroelettriche e geotermiche, i camping, gli approdi turistici. Non è la battaglia di un settore specifico, ma riguarda comparti anche decisivi. Oltretutto, se andremo davvero alle aste non cambierà nulla per l’utenza: le spiagge non diventeranno libere, resteranno attrezzate. Solo che al posto del signor Giovanni, ci saranno il signor John o il signor Johannes. E i canoni non cambieranno perché non è quello l’oggetto delle aste: quel che pagano i concessionari viene stabilito su base nazionale e il nostro governo, secondo me giustamente, li ha aumentati del 25 per cento. Semmai, viene da pensare che chi vincerà le aste, per rientrare dell’investimento, farà pagare un euro in più, piuttosto che un euro in meno. Se la questione è sui costi del servizio, ci sono altre tipologie d’intervento".

Tipo?

"Accordi tra i balneari e i Comuni per riservare ombrelloni a chi ne faccia richiesta in base all’Isee. Nel 1983, quando ero presidente di circoscrizione a Lido di Camaiore, abbiamo lanciato la pratica degli ombrelloni sociali. Queste sono le operazioni che vanno fatte; non certo lo smantellamento di un settore".