Il futuro del Teatro Estate Dopo l’oblio, la rinascita

Primo giorno di primavera, e la vita ha già cominciato a spingere. Dalla terra sono sbucate le margherite, e in Pineta c’è una bellissima fioritura che, insieme ai lavori frenetici intorno alla giostrine che si preparano a riaprire dopo il letargo invernale, con un solo sguardo ci fa respirare la bella stagione.

Con i tutti i riti che animano il parco pubblico: una fetta di cocomero alla “Boutique“ e un giro sul “Trenino del cuore“ con i bimbi. Una corsa col grillo lungo il viale Capponi, la merenda con il bombolone del “Gatto Nero“, una visita ai cigni del Laghetto, una buca al mingolf, una partita a tre sette sotto i pini... Ma il “Teatro Estate“?

Ecco, il Teatro Estate. Anche per lo storico circolo ricreativo, un tempo casa forestale, poi bocciofila e infine salotto culturale, dopo un inverno durato oltre un anno potrebbe sbocciare finalmente una nuova primavera. Chiuso da settembre 2021, dopo la caduta di un ramo che colpì e ferì un’anziana seduta con le amiche su una panchine; nell’estate 2022, a seguito del sopralluogo dei tecnici comunali, l’intera copertura in legno che dominava il vecchio bocciodromo è stata demolita poiché precaria. Per questo l’associazione “Per un futuro possibile“, presieduta da Franco Giorgetti, ha dovuto spostare l’ultima rassegna estiva, fatta di teatro, presentazioni di libri e incontri culturali, alla Cittadella.

Così il circolo ricreativo si è svuotato di vita ed è stato occupato dallo spaccio. Ancora oggi lattine di birra e siringhe giacciono abbandonate tra le panchine. Ma per restituire questo spazio alla città e ai bagnanti, per restituire all’estate il suo teatro, l’amministrazione ha pensato ad un palco provvisorio. Così l’associazione “Per un futuro possibile“ potrà riportare a casa la sua rassegna di spettacoli e approfondimenti, e il cuore della Pineta potrà tornare a battere.

mdc