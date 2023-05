Il futuro del quartiere di là dal molo Si riapre anche il dibattito sull’Asse

Un piccolo quartiere, con tante anime. Così la Darsena, caratterizzata da una promiscuità di funzioni: quella residenziale e quella produttiva del porto. Dove si concentrano i servizi, scuole e impianti sportivi, e si stende l’area naturale del Parco.

"E tutti – ambientalisti, balneari, imprenditori, residenti e commercianti che abitano il quartiere –, pur proponendo soluzioni diverse, concordano sul fatto la qualità della vita, qui, è influenzata dal traffico" ha detto la professoressa Claudia Casini, referente per il percorso partecipativo per la variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico per la ridefinizione del margine urbano meridionale nel corso della prima riunione pubblica. Convocata con lo scopo di illustrare alla città le basi dello studio progettuale per la riqualificazione del quartiere svolto dall’Università di Pisa su incaricato del Comune.

Ad entrare nel dettaglio è stato l’ingegner Valerio Cutini, professore ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica e coordinatore del gruppo di studio: "L’obiettivo che ci siamo posti è superare la logica del compromesso fra le istanze delle diverse componenti del quartiere e perseguire una visione di sintesi, per garantire una risposta integrata alle diverse necessità". Dunque la strategia di rigenerazione della Darsena proposta dell’Università di Pisa si basa "sulla valorizzazione delle diverse anime e la connessione tra i grandi poli – ha affermato il professor Simone Rusci, docente di laboratorio analisi e progettazione urbanistica –. Ovvero il tessuto residenziale, dove prevediamo la creazione di un nuovo spazio urbano, volto a garantire aree di relazione, e l’area del retroporto" segnata dal confine di via Menini.

Per la connessione tra i due grandi poli, residenziale e produttivo, l’ingegner Pietro Leandri, docente di mobilità sostenibile e infrastrutture, ha riproposto le due ipotesi di tracciato per il futuro Asse di Penetrazione su cui la città si divide da decenni. Quella a Nord dello stadio dei Pini "con passaggio su via Petrarca fino in via Indipendenza, attraversando il lato meridionale dell’area dell’ex Fervet per ricongiungersi con la rotatoria di via della Darsena", che prevede comunque l’abbattimento della palazzina di via Indipendenza. E quella a Sud, già votata dal consiglio comunale nonostante l’opposizione degli ambientalisti: "Che collega via della Darsene con via Salvatori". Rispetto a questo tracciato viene proposta anche una soluzione “salva palazzina“ con la realizzazione di una pista (alternativa alla strada) tra via Salvatori e via Indipendenza. Il dibattito sulla via del Mare, dunque, almeno sulla carta si riapre.

Martina Del Chicca