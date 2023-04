Il futuro del Politeama "Metterlo a norma costa oltre 12 milioni Sarà la città a decidere"

di Tommaso

Strambi

Il primo, la settimana scorsa, è stato il capogruppo in consiglio comunale della Lega Alessandro Santini ("Abbiamo voglia di Politeama e non ci stancheremo a dirlo, anche perché una città può avere bei palazzi (sempre meno), impianti sportivi (oggi pochi), pineta (pericolosa) e mare (Bolkestein), ma senza un teatro, una città è senza cuore"). Ieri a rilanciare il tema del teatro chiuso da quattro anni è stato il portavoce del Comitato "Salviamo il Politeama", Paolo Annale, con una lettera indirizzata al sindaco, Giorgio Del Ghingaro, e agli organi di informazione. Missiva in cui Annale chiede "se finalmente ci siano novità anche per le sorti del Politeama, la cui mancanza continuiamo ad avvertire come un grave danno per la città".

Già, signor sindaco, a che punto siamo?

"Il Politeama è un immobile di proprietà del Demanio marittimo e qualche anno fa il gestore ha lasciato l’immobile dopo che da tempo non corrispondeva più i canoni di locazione. Motivo per cui ad oggi sono in corso una lunga serie di cause legali per il recupero dei crediti non versati".

E il Comune cosa c’entra?

"È l’ente è quello che si occupava della gestione amministrativa del bene demaniale, ma senza alcun ricavo diretto. Così quando qualche anno fa il gestore del ‘Politeama’ avendo una serie di debiti elevati cessò l’attività e svuotò tutto, l’immobile è tornato nella totale e piena disponibilità del Demanio marittimo".

Così Viareggio è rimasta senza teatro?

"No, assolutamente. Prima di tutto non dimentichiamoci del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, per forza di cose di ispirazione prettamente estiva, e poi dell’auditorium Caruso che ospita al pian terreno. Restando nel centro città invece, questa Amministrazione ha sistemato e riqualificato lo Jenco, dove in questi anni è stata promossa e portata la stagione teatrale, con spettacoli di Prosa e non solo".

Ma non è un po’ poco per una città come Viareggio lo ’Jenco’?

"In effetti è un teatro piccolo e Viareggio merita di più. Per questo lo scorso anno abbiamo effettuato una serie di verifiche per valutare i costi di riqualificazione e di gestione come del teatro Politeama".

In maniera diretta?

"Sì. La possibilità ci è offerta da una legge dello Stato che consente ai Comuni, che presentino un piano di recupero e di riqualificazione, di chiedere la concessione in proprietà del bene demaniale. Per questo abbiamo approntato uno studio, per capire quanto potrebbe costare entrare in possesso del Politeama, ma soprattutto quanto costerebbe metterlo a norma e tenerlo in funzione".

E dalle verifiche che cosa è emerso?

"Che l’immobile è strutturalmente inadeguato: presenta un rischio sismico elevato e pertanto per metterlo a norma servono 12 milioni di euro. A cui vanno aggiunti i costi di gestione annuale da un milione in su. Non solo: sull’immobile insiste un vincolo, per altro solo sul piano terra e non sull’intero edificio, che fu chiesto a suo tempo al Ministero della Cultura dall’ex consigliere della Lega Massimo Baldini: la presenza di tale vincolo crea grandi difficoltà. Per questo è giusto che sia il consiglio comunale ad esprimersi".

Quindi?

"Quindi, documenti alla mano, nelle prossime settimane andremo in Consiglio comunale (che si era espresso tempo addietro affinché restasse un sito culturale della città), e chiederemo che sia il Consiglio ad esprimersi in maniera trasparente sul futuro dell’immobile: se valga la pena impiegare 12 milioni di euro e accollarsi un milione di euro l’anno per la gestione, oppure no. È una spesa importante: è giusto che sia l’intera città ad assumere la decisione".

Ma non ci sono altre strade per avere un bel teatro a Viareggio?

"Sì, una ci sarebbe. I gestori dell’Eden, un immobile storico e molto bello della Passeggiata, restituiranno la struttura al demanio. Noi potremmo, in base alla legge citata prima, prenderlo e farne il nuovo Teatro di Viareggio. È un edificio storico, con un interno bellissimo. Potremmo recuperarlo con molto meno dei 12 milioni e dare alla città finalmente il teatro che merita. Ma ripeto: non sarò io ma la città, attraverso il consiglio comunale, a decidere".