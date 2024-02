Il futuro del nostro porto. Tre mozioni in consiglio

Il dibattito sul futuro del Porto approderà lunedì (alle 15.30) in Consiglio Comunale, chiamato a votare le mozioni presentate all’indomani del naufragio del peschereccio “Vincenzo Milù“ e della protesta della flotta marinara costretta per settimane in banchina a causa dell’insabbiamento dell’imboccatura.

Da un parte le liste di maggioranza spingono per la rottamazione dell’Autorità portuale; poiché "se non è in grado nemmeno di garantire l’ingresso al porto, ne deriva che – sostengono – si tratta di una sovrastruttura antieconomica che non ha più ragion d’essere". Dall’altra la Lega, che invece torna sullo scontro tra Regione e Comune: "Continuano a litigare su tutto e a rimetterci – dice il capogruppo Alessandro Santini – è la comunità portuale e la città". E sollecita al sindaco l’impegno a dar seguito agli obiettivi del protocollo d’intesa siglato a Palazzo Strozzi, "che prevede, fra l’altro, la realizzazione della via del Mare e del sabbiodotto". È bipartisan invece la richiesta "di sostenere lo stanziamento di ristori che i pescatori hanno avanzato alla Regione". Richiesta a cui si unisce il Pd, che "dà pieno sostegno all’azione dell’Authority" e chiede alla giunta l’impegno "a mettere fine agli scontri politici ed istituzionali con l’Ente". Per "portare avanti, nell’interesse della città, politiche di collaborazione per la nomina del nuovo segretario".