Il futuro del Brentino Il Comune vince al Tar Stop ai lavori sull’ex cava

Il Comune ha vinto contro Nuova Cosmave nei quattro ricorsi presentati al Tar dalla società contro l’ente, e relativi alla vicenda dell’ex cava del Brentino, in particolare per quanto riguarda l’uso della marmettola come materiale di riempimento, su cui l’amministrazione supportata dai pareri dei tecnici, ha sempre fatto resistenza per il possibile danno ambientale. L’ex cava, classificata nel regolamento urbanistico come area soggetta a recupero ambientale, rientra nelle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola e può avere, come successiva destinazione d’uso, quella di spazio a verde per lo svolgimento di attività ludico ricreative. Pertanto, come previsto dalla norma per queste fattispecie, anche la tipologia dei materiali da utilizzare per la riqualificazione della stessa non può superare i parametri indicati dal Testo Unico Ambientale.

"Abbiamo sempre ribadito che l’aspetto ambientale è fondamentale e su questo sito ci sono indicazioni ben precise – spiega la sindaca Simona Barsotti –; l’esito del Tar è frutto dell’attenzione su questa vicenda da parte dell’amministrazione e soprattutto delle verifiche e del monitoraggio da parte degli uffici tecnici sull’area". La Nuova Cosmave aveva presentato al Tar quattro ricorsi contro il Comune, che il tribunale ha riunito poiché, pur riguardando provvedimenti diversi, avevano come unico oggetto l’utilizzo dei residui di lavorazione dei materiali lapidei. Il Comune si è costituito in giudizio sostenendo, anche sulla base di esami svolti da Arpat, che certi materiali come la marmettola non abbiano i requisiti del sottoprodotto come ritenuto dalla società, ma siano rifiuti, quindi non utilizzabili in quel sito. "Gli uffici, sin dall’inizio, hanno verificato con attenzione il procedimento – commenta il vicesindaco Damasco Rosi –; la vittoria al Tar – è frutto di questo lavoro di costante approfondimento e di ricerca".

Punto nodale del processo è stato il concetto di ’sottoprodotto’ di una lavorazione industriale e la definizione delle caratteristiche che lo differenziano dal rifiuto che, sulla base delle prescrizioni date per quel piano di recupero, non può essere assolutamente utilizzato. Il progetto infatti non autorizza un impiego generalizzato dei residui dell’attività lapidea e il materiale che la società avrebbe voluto portare come sottoprodotto presenta delle sostanze inquinanti, come rilevato dalla stessa Arpat. "Alla fine è stato sancito che la marmettola non è sversabile perché considerata un rifiuto – sottolinea l’assessore all’ambiente Mario Navari –; Massarosa è un territorio fragile che ha bisogno di attenzioni". Come correttamente ritenuto dal Comune, i materiali da utilizzare per il recupero del bacino lacustre avrebbero dovuto consistere solo in "terre e rocce da scavo classificati come sottoprodotti" e il Tar, nella sentenza, ha definito appunto come rifiuto il materiale che la società avrebbe voluto utilizzare. Per le stesse motivazioni il Tar ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza di sospensione lavori fatta dal Comune alla Nuova Cosmave.

RedViar