Il futuro bosco a rischio Nel parco di via Bartoletti mille piantine minacciate dal caldo e dai vandalismi

di Martina Del Chicca

Esili e fragili, puntellano l’intero parco di via Monsignor Bartoletti alla Migliarina. Mille giovani alberi piantati alle fine di marzo grazie all’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia“ – promossa da Rete Clima insieme a Conad Nord Ovest – per creare una nuova area verde e ombrosa tra i palazzi della periferia. Mille speranze, future boccate d’ossigeno per le generazioni che verranno, minacciate però dalle condizioni meteo estreme e, inspiegabilmente, anche da atti di vandalismo.

La precarietà di questo giovane esercito vegetale, senza difese, è stata segnalata da diversi lettori. Sia alla nostra redazione che all’associazione "Rete clima", che a tal proposito ha incontrato l’assessore al verde Rodolfo Salemi per fare il punto sul progetto in corso alla Migliarina e su nuove iniziative. "Purtroppo – spiega Andrea Pellegatta, responsabile dei progetti forestali per Rete Clima – la ditta incaricata della manutenzione al giardino della Migliarina ogni volta che fa un sopralluogo, per dissetare il terreno o monitorare gli alberi, trova e segnala rami strappati, piantine sollevate o addirittura bruciate". Con oltre sessanta interventi di forestazione e riforestazione promossi in tutta Italia "Onestamente è la prima volta – dice Pellagatta – che ci confrontiamo con una situazione di questo tipo".

È stata dunque valutata l’idea di trasferire il progetto in un’altra area della città, "Ma – prosegue Pellegatta –, d’accordo con l’amministrazione, abbiamo pensato che sarebbe una sconfitta per tutti". E così ad ottobre, quando le condizioni saranno più favorevoli, "Le piantine ormai morte – annuncia il responsabile dei progetti forestali di rete Clima – saranno sostituite con nuovi esemplari. E allo stesso tempo saranno promossi degli incontri con i residenti della zona (sono già stati contattati gli amministratori di condominio ndr) per condividere un progetto di sensibilizzazione sul tema della forestazione – di fondamentale importanza sugli equilibri climatici – coinvolgendo anche le scuole".

Durante l’incontro in Municipio mirato alla tutela del parco di via Monsignor Bartoletti, l’assessore Salemi ha proposto all’associazione Rete Clima di collaborare anche alla riforestazione della Pineta di via Zara, o di quel che resta, tramite un progetto che, essendo l’area vincolata, dovrà essere condiviso con la Soprintendenza. "E noi – conclude Pellegatta – siamo disponibili a dare il nostro contributo perché siamo costantemente alla ricerca di aree dove poter intervenire".