Il fumetto è una cosa seria E con Burlamacco fa ironia

VIAREGGIO

Linus non è solo la rivista storica del fumetto in Italia. È soprattutto un grande romanzo popolare, capace di raccontare i costumi e le tendenze di una società in trasformazione. Nelle 692 copertine in mostra alla Gamc di Viareggio, che ripercorrono i 58 anni di vita della rivista (il primo numero uscì nel 1965, con la celebre copertina disegnata da Schulz che raffigura il personaggio di Linus con la sua inseparabile coperta e il pollice in bocca), c’è la storia di un Paese, le sue icone, le contraddizioni, i mutamenti. "C’è la storia del fumetto con i suoi grandi autori, Crepax, Manara, Hugo Pratt – afferma Elisabetta Sgarbi, curatrice della mostra assieme al critico d’arte Marcello Garofalo – ma c’è anche l’intenzione di rivendicare un’arte per troppo tempo considerata minore".

Insomma, il fumetto è una cosa seria. Così come il Carnevale e le sue opere allegoriche, a cui non sempre è stato dato il giusto risalto. Ma sono anche altri i punti di contatto tra fumetto e Carnevale: entrambi infatti sono fatti di carta, la materia prima per modellare sogni, storie e mascheroni. "Sono due arti che rappresentano un patrimonio culturale da valorizzare - continua Elisabetta Sgarbi – Viareggio ha capito che questo binomio può funzionare". E proprio per omaggiare la mostra e i 150 anni del Carnevale di Viareggio, Linus ha preparato un numero speciale dedicato alla genesi della maschera di Burlamacco, alla commedia dell’Arte, alla storia del Carnevale, ai suoi intrecci con il fumetto e con altre forme artistiche come il cinema e la pittura. Visibilmente soddisfatta anche Marialina Marcucci. La presidente della Fondazione la butta a sorpresa sul campanilismo. "Nonostante i Comics, la storia del fumetto italiano approda a Viareggio e non a Lucca". Gli sberleffi viareggini contro l’austera Lucca: sarebbe da disegnarci una striscia dei Peanuts.

Michele Nardini