Il fronte del Porto. Sul segretario generaleora è corsa contro il tempo

VIAREGGIO

"Siamo a metà settembre e la nomina del Segretario dell’Autorità Portuale a Viareggio, è ancora in alto mare per rimanere in tema! Mi chiedo, cosa aspettano ancora il presidente della Regione ed il sindaco di Viareggio a chiudere questa vicenda che sta tenendo ingessato il porto della città con seri danni all’intera comunità portuale?". A porre con forza l’interrogativo è il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini.

In realtà alla scadenza del 20 settembre, quando termina la proroga disposta a luglio dal governatore, Eugenio Giani, del commissariamento della Port Authority da parte dell’architetto Alessandro Rosselli, mancano ancora sette giorni. E in politica sono sempre un’eternità. Anche perché, nel frattempo, ci sono state occasioni di incontro tra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il presidente Giani. Quest’ultimo, a fine agosto, intervenendo agli “Incontri del Principe“ aveva ribadito la disponibilità ad trovare "un’intesa" con il primo cittadino di Viareggio. E, ora, sarebbe pronto (anche grazie alla sponda di Renzi) a trovare un’intesa con Del Ghingaro. Nei mesi scorsi Giani aveva proposto come segretario generale dell’autorità portuale l’ex sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto e del segretario del presidente provinciale della Cna Andrea Giannecchini. Nomi su cui il sindaco di Viareggio aveva eccepito delle "incompatibilità": il primo in quanto patrocinatore di cause contro l’amministrazione comunale e il secondo essere titolare di una concessione rilasciata dalla stessa autorità e carente di uno dei requisiti previsti dalla legge regionale per ricoprire tale incarico. Per questo era circolato (ma solo ufficiosamente) il nome dell’ingegner Massimo Lucchesi ma che, secondo una prima verifica, potrebbe anche lui non possedere uno dei requisiti previsti dalla legge. Motivo che avrebbe stoppato, nelle settimane scorse l’ufficialità della proposta.

A questo punto Giani potrebbe trovare l’accordo con Del Ghingaro su un quarto nome oppure proporre un suo ’terzo’ candidato (dopo Del Dotto e Giannecchini) che, in assenza di un placet del sindaco di Viareggio e degli altri sindaci coinvolti (Isola del Giglio, Monte Argentario e di Campo nell’Elba) potrebbe essere nominato in autonomia da Giani. E in questo caso, negli uffici della Regione, il nome che circola è quello dell’attuale commissario, ovvero l’architetto Alessandro Rosselli.