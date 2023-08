Il fronte aperto del Porto Giani frena su Lucchesi "Ma rivendico i nomi fatti"

Si scorge all’orizzonte un nuovo, il terzo, nome per trovare l’intesa per la segreteria dell’Autorità Portuale. Lo annuncia il presidente della Regione Eugenio Giani, rivendicando comunque le sue scelte. Il riferimento è all’ex sindaco Alessandro Del Dotto e al presidente della Cna Andrea Giannecchini, proposti dal governatore e nemmeno valutati dal sindaco di Viareggio poiché, per ragioni differenti, giudicati "incompatibili". Del Dotto poiché patrocinante di cause contro il Municipio di Viareggio, e Giannecchini poiché "titolare di una concessione portuale rilasciata dalla stessa Autorità che dovrebbe guidare" e, in second’ordine "poiché in possesso di una laurea triennale e non quinquennale o equipollente come prevede la legge" ha spiegato il sindaco Giorgio Del Ghingaro. "Per l’intesa ho proposto prima il nome dell’ex sindaco di Camaiore, Del Dotto, poiché – ha detto Giani – conosce benissimo il territorio e il porto. E ho avuto un no, per me, incomprensibile. E ancora più incomprensibile il secondo no, ovvero a Giannecchini, imprenditore nautico e presidente della Cna nautica, Persona stimatissima". Dunque "Farò un terzo nome – ha aggiunto Giani – ma vorrei rivendicare che i due nomi proposti al sindaco di Viareggio erano di assoluto valore". Per il terzo nome è circolata l’ipotesi di Massimo Lucchesi, già direttore dell’Apt e dell’Autorità di bacino con una laurea in Ingegneria all’Università di Pisa; ma nelle ultime ore sarebbe emersa un’incompatibilità, rispetto alle esperienze maturate nel settore, che avrebbe fermato la pratica. E intanto anche Giannecchini rompe il silenzio. Non entra nel merito delle questioni di incompatibilità sollevate da Del Ghingaro, "La mia posizione di imprenditore così come il tipo di laurea e l’esperienza comprovata sono stati vagliati dalla Regione", ma per smentire, come sostenuto da Del Ghingaro, "di far parte del partito del Presidente della Regione. Tale dichiarazione è falsa. Non ho tessere di partito in tasca, solo quella della Cna di cui vado orgoglioso". "E – aggiunge – la mia organizzazione rimarca la necessità di un’Autorità Portuale e confida in una soluzione ai problemi causati da questo incredibile stallo istituzionale. Occorre dare risposte urgenti al comparto che ormai subisce i disagi per un Ente ostacolato nel suo operato e usato impropriamente come arma di scontro politico".