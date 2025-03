Il Frantoio di Massarosa da Mattarella

Il Consorzio di tutela olio Lucca Dop ha partecipato al 44esimo Forum della cultura dell’olio e del vino organizzato da Ais per Bibenda olio 2025 che si è tenuto a Roma. Della delegazione lucchese, ricevuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dai ministri Francesco Lollobrigida e Alessandro Giuli, ha fatto parte in qualità di presidente di settore per Confartigianato Lucca anche Marco Leverone del Frantoio di Massarosa. Nel corso della manifestazione è stata ribadita la necessità di intraprendere un percorso di riconoscimento del consorzio dell’olio lucchese per la valorizzazione dell’olio extra vergine d’oliva del territorio.