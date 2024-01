Il Forte cala il poker. E asfalta il Liceo La Coruña

FORTE DEI MARMI

4

Deportivo LICEO

2

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini El., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio F., Rossi, Compagno, Gil. All.: Bertolucci

A. DEPORTIVO LICEO: Carvalho (Serrà), Ricart, Magalhaes, Carballeira, Torres D., Ciocale, Torres F., Pellizzari, Cancela. All.: Copa.

Arbitri: Guilherme e Casimiro (Portogallo).

Marcatori. Torres F. 9’13"; Compagno 15’13" del primo tempo. Compagno 6’01"; Galbas 7’36"; Torres D. 17’09"; Rossi 23’02" del secondo tempo.

Note. Pubblico 500 circa. Espulsi per 2’ Ambrosio, Galbas. Osservato 1’ di silenzio in memoria di Simone Pantani, ds Follonica prematuramente scomparso.

Forte dei Marmi – Prima, meritata vittoria del Centro Porsche Forte dei Marmi che supera per 4-2 (primo tempo 1-1) il Liceo La Coruña nella terza giornata del gruppo A e resta in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. I tecnici Bertolucci e Copa mettono in pista le proprie formazioni-tipo che danno vita a un incontro altamente spettacolare e giocato su ritmi molto sostenuti con predominio territoriale dei versiliesi. Al 3’ Gnata para il tiro diretto assegnato per l’espulsione di Ambrosio. Passata indenne l’inferiorità numerica i padroni di casa vanno sotto al 9’ per una conclusione dalla distanza di Francisco Torres. La reazione del Forte è veemente e Carvalho salva tre volte in sequenza su Galbas e Ipinazar al 10’, ripetendosi al 13’ su Torner e al 14’ su Compagno con pallina che danza sulla linea. Passa un minuto e una splendida girata di Compagno sotto la traversa porta al meritato pareggio. Nei minuti finali predominio territoriale dei rossoblu e traversa di Galbas a portiere battuto al 23’. Al 4’ della ripresa palo di Magalhaes e al 6’ rete di Compagno con forte tiro da fuori. Passa 1’ e fa centro Galbas servito da Torner. All’11’ traversa di Compagno e al 13’ Carvalho para a Ambrosio il tiro diretto del decimo fallo ospite. Al 17’ David Torres trasforma il tiro diretto (discutibile espulsione di Galbas) e al 24’ Rossi riprende un tiro di Gil parato e insacca il 4-2 che chiude i giochi. Nell’altra partita del gruppo A: Barcellona-Barcelos 3-1. Classifica: Barcellona 9, Barcelos 6, Forte 3, Liceo 0.

G.A.