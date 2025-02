Il focus sul turismo. Incontri dell’Ambito per pianificare la stagione

Quali sono i dati turistici del 2024? Gli ospiti come percepiscono la Versilia? E quali le prospettive e le strategie per la prossima stagione? L’Ambito Turistico della Versilia – che col nuovo testo unico della Regione si chiama Comunità di Ambito della Versilia – promuove una serie di incontri di approfondimento di settore. Il primo appuntamento è in programma oggi dalle 14:45 alle 16 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’incontro, aperto a tutti gli operatori del turismo, alle associazioni di categoria, agli stakeholder e ai portatori di interesse, sarà l’occasione per un confronto sulle dinamiche e sulle prospettive del settore alla luce dei nuovi scenari turistici Sarà il professor Alessandro Tortelli, del Centro Studi Turistici di Firenze, a condurre un’analisi sui flussi turistici del 2024, partendo da un quadro internazionale e nazionale per poi concentrarsi sulla Toscana e, in particolare, sulla Versilia. Attraverso i dati raccolti, verranno illustrate le dinamiche del settore alberghiero ed extra-alberghiero nei sette comuni dell’Ambito, offrendo una panoramica utile per comprendere le tendenze e i cambiamenti in atto. Un’attenzione particolare sarà dedicata al sentiment dei turisti, per capire come viene percepita la Versilia, quali sono le sue attrazioni più apprezzate e quale livello di soddisfazione emerge rispetto ai servizi offerti. Un’analisi fondamentale per gli operatori, che potranno così orientare le proprie strategie sulla base di dati aggiornati e concreti.

Lo sguardo si sposterà poi sulle prospettive future del turismo, esplorando le tendenze in crescita: dalla ricerca di esperienze a contatto con la natura all’interesse per l’adventure travel, il cicloturismo e le destinazioni multiprodotto. Attraverso i dati delle principali piattaforme turistiche nazionali e internazionali, l’incontro offrirà spunti di riflessione su come affrontare le sfide di un mercato sempre più dinamico e competitivo Questo appuntamento segna l’inizio di un ciclo di incontri che la Comunità di Ambito della Versilia ha pianificato per la prossima primavera, con l’obiettivo di fornire strumenti di aggiornamento e analisi per chi opera nel turismo, in un momento di cambiamenti e nuove opportunità per il territorio.

Francesca Navari