Il Festival guarda già al ’24 Ecco lo show nato sul web

Prosegue il ricco programma del Festival Pucciniano. Stasera alle 21,15, nell’Auditorium Enrico Caruso del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, va in scena "Before How I met Puccini - Aspettando il 2024", con protagonisti Stefano Teani (pianoforte) e Valentina Ciardelli (contrabbasso).

La voglia di richiamare l’attenzione di un pubblico di giovani verso l’opera e il grande musicista toscano nasce nel corso del secondo lockdown alla compositrice e performer Valentina Ciardelli, che realizza un ciclo di video, poi pubblicati su YouTube, con esecuzione in forma cameristica di dieci opere del repertorio pucciniano. L’idea è stata quella di sostituire la "piazza accanto alla chiesa", che contribuì a diffondere la conoscenza del melodramma, con la piazza virtuale frequentata dai giovani di oggi per incuriosirli e portarli in teatro per sperimentare il piacere dello spettacolo live.

L’idea iniziale, in virtù dei consensi, si è poi sviluppata nel progetto "How I met Puccini", che si propone di sperimentare nuovi linguaggi e forme esecutive del repertorio pucciniano, soprattutto affidandolo all’interpretazione di complessi da camera (la partitura pucciniana è infatti concepita per organici molto grandi) realizzando spettacoli che avvicendano musica e recitazione.

In attesa di perfezionare il format dello spettacolo che sarà presentato nel 2024, Valentina Ciardelli e Stefano Teani propongono una anteprima dal titolo "Before How I met Puccini" con l’esecuzione per pianoforte e contrabbasso di alcuni brani tratti dalle opere pucciniane: "O Scarpia Avanti a Dio!" (Tosca) e "Che Puoi Farmi? Non ti temo" (La fanciulla del West).