Il Festival di Burlamacco. Una notte di note e magia

Cosa succederebbe se come per magia, al calar del sole, le statue di Viareggio prendessero vita e si ritrovassero in cima al Molo? È la storia lunga una notte, “Dal tramonto all’alba“ che i Carnevalari, questa sera e domani, porteranno in scena, allo Jenco, per la diciottesima edizione del Festival di Burlamacco.

Alla conduzione una squadra del tutto inedita di presentatori guidata dalla storica coppia formata da Andrea Paci e Luca Bonuccelli,accompagnati da Leonardo Bonuccelli e Lorenzo Ghiselli. Sul palco anche due guest star: lo “statuario” Marco Martinelli e la piccola Viola Paci, figlia d’arte e di Viareggio. Torneranno gag e momenti di divertimento con il coinvolgimento del pubblico in sala, la satira pungente su fatti e personaggi della città e tanta musica di Carnevale. Ad arginare lo scanzonato team, dietro le quinte, anche Livia Guidotti, compagna di Daniele Biagini, che ha partecipato fin dall’inizio al processo di creazione di questo Festival; che dedica il primo premio alla memoria al musicista scomparso lo scorso agosto.

Presente anche quest’anno il celebre cantante del Carnevale di Los Realejos Damian Daniro, che tornerà per ravvivare il gemellaggio tra la realtà carnevalesca di Tenerife ed il Movimento dei Carnevalari. E nell’occasione sarà presentato un brano inedito, scritto a quattro mani con Matteo Cima dal titolo “Juntos”, un inno all’amicizia e allo scambio culturale e folkloristico tra le due realtà carnevalesche. Anche se non presente fisicamente per impegni di lavoro, il maestro e compositore Emilio Tieri parteciperà attraverso un video col quale ha voluto dedicare un delicato omaggio musicale all’amico Daniele Biagini.

Sarà il presentatore e voce radiofonica Loris Marchi a presiedere la giuria mista tecnico-popolare che sancirà, tra le sedici canzoni in gara, il vincitore del Festival di Burlamacco 2024, a cui andrà una riproduzione del Burlamacco realizzata da Andrea Scaccianoce. Tre speciali giurie decreteranno inoltre i premi speciali dedicati a Pierino Ghilarducci, anima carnevalara e popolare, Tony Filippini, cantante e voce storica della musica carnevalesca, rispettivamente assegnati, al “Miglior testo” e al “Miglior interprete”. Come ogni anno, il terzo premio speciale sarà dedicato ad Aurora Francesconi, giovane carnevalara e appassionata di danza che verrà assegnato alla “Migliore performance“. E proprio all’associazione Aurora, nata nel ricordo della ragazza scomparsa dieci anni fa, sarà destinato l’intero incasso del Festival e della vendita dei cd.