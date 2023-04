Il Festival dell’effimero Cartapesta e tappeti insieme solo per una notte

‘Solo per una notte’, quella di sabato 27 maggio, per il festival delle arti effimere a Lido di Camaiore, il litorale versiliese regalerà, ai suoi ospiti, uno scenario unico, mai visto prima d’ora. Un binomio perfetto quello da festeggiare, i 150 anni dalla nascita di Galileo Chini ed i 150 del carnevale viareggino, parte integrante e fondamentale dell’evento camaiorese. ‘’Un festival che girerà tutto intorno all’arte dell’effimero - esordisce Elodie Lebigre, direttrice artistica dell’evento - permetterà di vivere un’esperienza magica ed artistica solo per qualche ora. Il comune di Camaiore ha coinvolto la fondazione carnevale proprio per raccontare l’arte della cartapesta, l’effimero per eccellenza’’.

‘Ridi pagliaccio’, infatti, carro che ha conquistato il terzo gradino del podio della 150esima edizione, sarà presente, insieme alla mascherata vincitrice, ‘L’umanità ha perso il filo’ di Matteo Raciti, durante tutta la durata dell’evento, dalle 17 del 27 maggio fino alle 2 del 28, ora in cui terminerà il festival o quasi; ebbene sì perchè a grande sorpresa, il pomeriggio seguente, verranno distrutti i tappeti, creati in diretta durante la giornata precedente, in un modo che solo chi sarà presente potrà scoprire. I famosi tappeti di segatura camaioresi saranno un altro punto di forza del festival ma con una grande e significativa variante: ‘’Vogliamo realizzare dei tappeti ispirati al motivo Liberty di Galileo Chini utilizzando non solo la segatura - dichiara Massimiliano Turba, presidente dell’associazione tappeti di segatura Camaiore - bensì decorandoli anche con frutta e verdura di Pachino, sabbia lavica dell’Etna di Portopalo, sale colorato, caffè e ceci provenienti dalla Sardegna, insomma vogliamo portare in Versilia le diverse declinazioni italiane, motivo per il quale questo sarà il secondo anno di un’edizione tutta italiana nata a Noto proprio nel 2022’’.

In trattativa anche un tappeto internazionale, proveniente da Malta, che rappresenterebbe, per il patrimonio Unesco dell’arte effimera, Italia, Spagna, Messico e Belgio. ‘Solo per una notte’ non sarà, però, colorata esclusivamente da tradizioni viareggine e camaioresi, quali appunto il carnevale ed i tappeti, bensì anche da artisti di strada, teatro urbano, body painting, l’arte dello stone balancing, insomma l’intera passeggiata verrà gestita dagli stessi spettatori che avranno l’imbarazzo della scelta. Un simposio fondamentale per l’intera Versilia dove ognuno porterà la propria esperienza per regalare una notte magica fatta sì di tradizioni locali ma anche di novità provenienti da tutto il mondo.