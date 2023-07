Il Festival cult Danza e arte sotto le stelle

Il DAP Festival presenta oggi alle 21.30 al Chiostro di Sant’Agostino “ You And the world di Inversdance-Zoltàn Fodor Company“ spettacolo suggestivo, dedicato a uno dei più grandi poeti e letterati ungheresi del secolo scorso, Lőrinc Szabó, cui la compagnia rende omaggio per il 120° anniversario dalla nascita. Lőrinc Szabó, poeta e traduttore, due volte premio Kossuth e premio József Attila, è stato uno degli intellettuali più prolifici e amati della sua generazione e ha lasciato un’opera ricca e importante nel panorama letterario ungherese. Ha arricchito la cultura portandola sul piano nazionale e internazionale. Szabò ha condiviso e tradotto i grandi maestri della letteratura in ungherese, Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Molière, Guy de Maupassant e Thomas Hardy, tra gli altri. La scena sarà caratterizzata da impressioni, che vedono le luci, la vision e le coreografie disegnate da Zoltán Fodor, la musica curata da Attila Gergely e i costumi disegnati da Diána Sára Veréb. Coprodotto dalla compagnia Inversedance-Zoltán Fodor e dal Teatro Nazionale di Budapest, You and the world porta in scena i danzatori Chiara Alessandro, Clark David Bonus Ortega, Bianka Bódi, Sára Dowidat, Cintia Vanessza Petrőcz e Yun Ju Huang. Le Invasioni del DAP Festival si incontrano oggi alle 20:45 in piazza Duomo a Pietrasanta dove la Spinae Company propone lo spettacolo gratuito dal titolo “Imbarazzante e divertente“.

Prima e dopo gli spettacoli si può visitare la mostra “Con altri occhi“ dell’artista Stefano Bombardieri organizzata dal Comune con Oblong Contemporary Art Gallery nella Sala delle Grasce fino al 16 luglio.

Maria Nudi