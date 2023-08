Il fascino ammaliante di Giada Sette vittorie su sette a Miss Italia

SERAVEZZA

Imbattibile Giada. Sette partecipazioni alle selezioni e altrettante vittorie. Giada Pieraccini, seravezzina, è protagonista di un risultato che la candida di diritto tra le favorite per lo scettro di Miss Toscana. Intanto domenica sera Giada sarà al Don Carlos di Chiesina Uzzanese per la semifinale regionale e guadagnarsi un accesso, che pare scontato, tra le 24 finaliste. Poi ci saranno i titoli regioni satellite e quindi la finalissima che eleggerà la più bella del Granducato mercoledì 30 agosto. E con lei ci saranno altre sette ragazze che accederanno alle semifinali nazionali in Calabria. Giada Pieraccini ora ci ha preso gusto e pensa in grande. Il settimo sigillo nelle selezioni lo ha opposto l’altra sera a Lamporecchio quando si è assicurata la fascia di Miss Brigidino. Ha stracciato la concorrenza di altre 20 ragazze arrivate da tutta la Toscana. Quarta si è classificata un’altra versiliese, Dunia Bresciani studentessa di 19 anni. Giada ha 18 anni, è studentessa, è alta poco meno un metro e ottanta. Biondissima ammalia tutti oltre che con le sue qualità fisiche anche con lo sguardo e i suoi occhi azzurri. Quello che colpisce è che la bellezza di Giada viene premiata in tutta la regione: ha vinto a Massa, a Castiglione della Pescaia, a Fucecchio, a Capezzano, a Montevarchi e quindi ha convinto un po’ tutti. Grazie al suo fisico da modella e anche grazie alla simpatia che sprigiona in passerella. "La bellezza è importante – spiega Pieraccini – ma in passerella emerge anche il tipo della persona, le qualità interiori che hai". Giada si è iscritta lei al concorso. "Ho fatto sfilate di moda e concorsi di bellezza versiliesi. Nell’autunno scorso ho vinto il titolo di Miss Palio dei Micci ma aspiravo a una ribalta maggiore. Il mio sogno è entrare nel mondo della moda". Giada è nata e vive a Ripa con i genitori. Papà Massimo è chef, la mamma Cristina casalinga. Sono loro i suoi primi tifosi che non perdono un appuntamento quando lei sfila. Ma il tifo lo fanno anche i due fratelli più grandi Alex e Andrea. In attesa di riprendere gli studi al Liceo coreutico di Livorno Giada, che è ancora single, sogna di diventare Miss Toscana e arrivare a Miss Italia ma rimane con i piedi per terra. "È già una esperienza bellissima ma è giusto cercare di arrivare più in alto possibile". Intanto tutta Seravezza la segue con affetto, anche le contrade che di solito sono in grade competizione tra di loro.

Enrico Salvadori