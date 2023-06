Il “Falcone“ si tinge d’azzurro La città ospita la finale “A“ Bronzo Attesi 400 atleti da tutta Italia

di Daniele Masseglia

Il sogno era stato tirato fuori dal cassetto durante il restyling del campo d’atletica “Falcone e Borsellino“: fare dell’impianto di via Unità d’Unità d’Italia un fiore all’occhiello di respiro nazionale. Ambizione che sta per concretizzarsi con l’arrivo da tutta Italia di 400 atleti appartenenti a 23 società (11 maschili e 12 femminili) in vista della finale “A” Bronzo dei campionati italiani a squadre di atletica leggera su pista. L’appuntamento, che unisce sport e turismo – basti pensare all’indotto per il territorio dovuto alla presenza di così tante persone – è in agenda il 10 giugno alle 15,30 con il triplo femminile e l’11 giugno alle 12.30 con la 4x400 maschile. Molto fitto il programma della due-giorni, che per il pubblico sarà a ingresso libero: dalla velocità al mezzofondo, dalla marcia alle staffette, e poi i lanci di peso, disco, martello e giavellotto e i salti in alto, in lungo, con l’asta e triplo.

L’evento è stato presentato ieri mattina. "È il coronamento degli sforzi fatti nel mandato precedente – spiegano il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore allo sport Andrea Cosci – tali da trasformare un impianto fatiscente e poco utilizzabile, anche per allenamenti amatoriali, in un’eccellenza assoluta. Un impianto che può dare nuova linfa all’offerta turistica di Pietrasanta e della Versilia. Si rivolge, infatti, a un target che chiede spazi anche fuori stagione: possono esserci occasioni di ospitare grandi eventi attraverso le federazioni nazionali e internazionali". Matteo Mattei, presidente dell’Atletica Pietrasanta Versilia, ricorda inoltre che saranno presenti atleti della Nazionale di atletica come la lanciatrice del disco Daisy Osakue, la velocista Irene Siragusa, Nazzareno Di Marco (lancio del disco) e Maria Roberta Gherca (salto con l’asta). Sport, turismo ma non solo: la finale ha coinvolto la città anche sul piano artistico dato che le due squadre vincitrici (maschile e femminile) riceveranno il trofeo realizzato da Samuele Sabatino, studente dello “Stagi” – con la partecipazione dei docenti Roberto Giansanti e Fabio Berti – e fuso alla fonderia “Mariani“ di Pietrasanta, mentre per il manifesto il pittore pietrasantino Valente Taddei ha messo a disposizione la sua opera “Cacciatore di stelle”. In futuro, infine, è allo studio la creazione di una pista da 100 metri lato monti, tra il campo d’atletica e via Unità d’Italia.