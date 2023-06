."Il factoring è un’opportunità Le aziende ottimizzano gli incassi"

Il factoring: gestione e anticipo delle fatture emesse, è uno strumento per trattare professionalmente i crediti e rappresenta un complemento ideale del finanziamento bancario più tradizionale. La cessione dei crediti nell’ambito di un rapporto di factoring è un fatto normale della vita aziendale, anzi puo’ rappresentare un segnale positivo che l’impresa fornitrice è gestionalmente valida, attenta ai propri crediti ed alla programmazione dei propri flussi finanziari. Velocità e sicurezza nei tempi di erogazione dei fondi, la garanzia del buon fine dei crediti e contributo alla gestione sono i principali vantaggi del factoring apprezzati dalla clientela. Dal punto di vista finanziario, in particolare, il factoring consente principalmente di ottimizzare la programmazione degli incassi. Altre funzioni svolte dalla fattorizzazione sono la copertura di necessità di fondi ed il supporto alla crescita del fatturato (che necessita sempre un aumento di capitale circolante). Il factoring è un servizio con alto grado di personalizzazione in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze delle aziende utilizzatrici. La fattorizzazione dei crediti produce numerosi effetti positivi: comporta infatti una semplificazione della contabilità ed un alleggerimento gestionale. Il ricorso al factoring può condurre poi ad un aumento del volume di affari generato dalla impresa grazie alla possibilità di smobilizzare i crediti e quindi liberare risorse per lo sviluppo complessivo delle attività aziendali.