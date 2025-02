Il dramma di Daniele, raccolti 40mila euro

Ci sono singoli cittadini che hanno donato da 400 a 1.000 euro, ma nella lunga lista della solidarietà figurano anche parrocchie, cooperative, imprenditori e associazioni. Il parziale ha già superato quota 40mila euro in poco più di un mese. Un risultato all’inizio quasi insperato per la raccolta fondi avviata il 6 gennaio dal circolo Soms di Capriglia per sostenere la famiglia di Daniele, il 18enne di Seravezza ancora ricoverato in gravi condizioni all’istituto di Montecatone (Imola) e a rischio paralisi a causa dell’incidente in moto avvenuto il 15 dicembre mentre scendeva da via Capezzano Monte dopo la serata con la fidanzatina.

Dopo una degenza di oltre due settimane in rianimazione a Cisanello, il giovane è stato trasferito a Imola per la riabilitazione ma ad oggi purtroppo ha perso l’uso delle gambe. "Nonostante tutto – scrive il circolo – la famiglia sta reagendo in maniera incredibilmente dignitosa. Le spese per aiutare Daniele sono alte e si protrarranno per molto tempo. Ringraziamo in anticipo chiunque ci dedicherà attenzione e deciderà di aiutarci in qualsiasi modo a raggiungere il nostro obiettivo". La risposta, come detto, finora è stata commovente. A partire da chi ha donato 1.000 euro, come la coopertativa sociale "Cassiopea" e due cittadini, chi 500 come la Pubblica assistenza di Pozzi e l’imprenditore francese Alain Cirelli, e poi ancora 400 euro l’Anpi di Massa, 300 euro l’Unità pastorale Ponterosso-Pozzi. Tutti, incluso chi ha dato 5 o 10 euro, stanno contribuendo e fanno il tifo per Daniele.

d.m.