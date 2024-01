Il dragaggio adesso funziona. I pescatori riprendono il largo

Fumata bianca: “Abbiamo il fondale“. Dopo che mercoledì la draga Aurieldo ha cominciato a scavare il canale d’accesso nell’avamporto – come i pescatori chiedevano da settimane, ben prima che il “Milù“ domenica notte rimanesse incagliato per poi essere catapultato dalla risacca contro gli scogli del Molo –, ieri pomeriggio le misurazioni batimetriche disposte dall’Autorità Portuale hanno calcolato cinque metri di fondale. Una profondità sufficiente per permettere ai pescherecci, anche quelli a strascico, di riprendere il largo dopo il fermo pesca forzato a causa dell’insabbiamento del porto.

Una secca cronica, aggravata dalla mareggiata di inizio novembre che ha scaricato tonnellate di sedimenti e da due libecciate che – secondo quanto ricostruito – hanno innescato una “frana“ della barra sabbiosa che ha finito per travolgere e seppellire il canalone d’entrata e d’uscita del porto, restringendolo di un terzo e riducendone la profondità a un metro e ottanta. Tanto misurava il fondale fino a mercoledì, quando i pescatori hanno fatto salire a bordo di una barca, il “Ginevra“, il nostromo e con l’ecoscandaglio hanno mostrato le condizioni dell’unica via d’accesso all’approdo.

"Da settimane – dice Alessandra Malfatti, presidente della Cittadella della Pesca, dopo quattro giorni di proteste serrate – segnalavamo che la draga – l’Aurieldo, incaricata dell’escavo a dicembre in somma urgenza – non stava scavando nel posto giusto e che l’intervento programmato dall’Autorità Portuale (avviato sul fronte del faro verde) non era idoneo a garantire la navigabilità in sicurezza dell’imboccatura. Mercoledì abbiamo imbarcato i tecnici dell’Authority li abbiamo portati a constatare di persona qual era il problema e dove era necessario intervenire". Risultato: "In una giornata di lavoro – prosegue Malfatti – la draga ha realizzato un canale percorribile"; così le barche ieri sera hanno potuto riprendere il mare "e tornare lavorare dopo settimane di inattività forzata".

E allora Malfatti si chiede: "Quale programma di scavo è stato dato alla draga quando è arrivata all’inizio di dicembre? E soprattutto, con un po’ di attenzione e solerzia, era possibile evitare di mettere in ginocchio una categoria che affronta tantissime difficoltà ma che sta investendo tantissimo per riqualificarsi e fare la propria parte nel rilancio della città?". Un comparto, la più grande flotta marinara della Toscana, che impiega oltre 800 addetti, e che per più di due mesi è stato ostaggio della sabbia. Trascorrendo più giorno a terra che in mare, come provano i dati di consumo di gasolio. A dicembre – mese d’oro da pranzi e cenoni – è stato il 75% più basso rispetto ad un anno fa.