Il dovere di informare, talvolta a costo della vita

Alcuni giornalisti hanno pagato con la vita il dovere di informare, svolgendo indagini pericolose o operando in zone di guerra. Maria Grazia Cutuli aveva 39 anni quando morì in un attentato in Afghanistan, a Sarobi. Con lei morirono anche tre colleghi: lo spagnolo Julio Fuentes di "El Mundo" e due corrispondenti dell’agenzia Reuters. L’attentato fu opera dei talebani, il cui governo a Kabul era appena caduto. Cutuli rientra nella schiera dei giornalisti che hanno provato a raccontare l’esperienza della guerra, costruendo una contro inchiesta su violenza, affari, crimini, interessi. Andrea Rocchelli invece era un fotoreporter, tra i fondatori del collettivo “Cesura”. Originario di Pavia, dopo una laurea specialistica al Politecnico di Milano, aveva lavorato per varie agenzie e viaggiato molto: in Nord Africa (in Tunisia e Libia aveva seguito le rivolte del 2011). È morto a 30 anni, nel 2014, ucciso insieme al collega ed amico Andrej Mironov nelle vicinanze della città di Sloviansk, nell’Ucraina Orientale, in un reportage sulla guerra. Dopo aver studiato arabo all’università e grazie anche alla conoscenza delle lingue, la giornalista Ilaria Alpi (Roma 1961 – Mogadiscio 1994) ha iniziato la sua carriera come inviata dal Cairo per i quotidiani Paese Sera e L’Unità. Venne poi stata assunta dalla Rai, per la quale ha seguito le guerre in Libano, Kuwait e Somalia. Proprio a Mogadiscio, mentre indagava su un traffico internazionale d’armi e rifiuti tossici, è stata uccisa insieme all’operatore Hrovatin. Dal 1995 è stato istituito il Premio che porta il suo nome.