Il dormitorio "temporaneo" è pronto. La Torretta da stasera già operativa

Il nuovo dormitorio da stasera, salvo intoppi dell’ultimo momento, sarà operativo. Sedici posti letto, tre bagni con servizi igienici e sanitari di ottima qualità, letti e materassi arrivati da Lucca, arredi più che dignitosi, locali puliti e resi accoglienti anche dalla luminosità e dalle dimensioni ampie. C’è poi anche un ascensore a disposizione per quelle persone che potrebbero fare fatica a salire le scale in marmo, ripulite e tirate a lucido. Quindi uno spazio verde che sarà ripulito e che potrà essere il luogo di accoglienza degli amici a quattro zampe dei clochard, la stanza del custode e il luogo dell’accettazione degli ospiti altrettanto più che dignotosi. Tutto questo è il nuovo dormitorio, riaperto ieri sera alla Torretta, che l’assessore al sociale Sara Grilli, la Caritas diocesana e la Misercordia, ognuno con il suo ruolo, hanno realizzato in tempi rapidi per dare accoglienza agli "invisibili". Uomini e donne che per scelta o per un destino non benevolo vivono una quotidianità in strada. Una soluzione "temporanea" resa necessaria dall’infestazione di cimici che aveva trasformato il dormitorio di via Cavallotti in una "bomba igienica". Emergenza che Il Comune ha dissinnescato in pochi giorni trovando l’emergenza in una soluzione più accogliente che garantirà un posto letto, una doccia calda a uomini e donne in difficoltà solo di Viareggio, perché il servizio non sarà più zonale. Del resto l’assessora Sara Grilli interpellata da La Nazione nel fine settimana quando era insorta la criticità aveva detto: "Un’emergenza può diventare un’opportunità. E Il Comune sta lavorando per trovare in tempi rapidi la soluzione". Dalle parole ai fatti, la sfida è stata vinta. La Torretta è diventata un dormitorio con tutti i crismi, una sorta di anticamera del progetto di risanamento dei locali di via Cavallotti quando saranno portati a termine i lavori. Ringrazio l’associazione Libeccio club odv – ricorda l’assessora Sara Grilli – per il ruolo che ha svolto in questa vicenda e per la collaborazione che ha dimostrato. Il dormitorio che abbiamo allestito è stato frutto dell’impegno del Comune di Viareggio, capofila, che ha lavorato in sintonia con la città e nessuno è stato lasciato da solo"". Sara Grilli è stata impegnata in sopralluoghi ed incontri. Particolarmente significativa la decisione di ripulire lo spazio all’aperto per i cani e i gatti, perché spesso i cani e i gatti sono gli unici amici di chi vive per strada: sapere di non doverli abbandonare è una spinta in più a rivolgersi al dormitorio.

Maria Nudi