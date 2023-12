Il dono “sospeso“ riempie il cuore. Tanti libri e giocattoli per i bambini

Sarà l’aria delle feste insieme alla voglia di compiere bei gesti in un periodo martoriato dalle guerre. Quel che conta è che la solidarietà ancora una volta ha fatto centro dopo che la Caritas diocesana di Pisa ha lanciato un appello bussando al cuore di coloro che fossero intenzionati a pensare a chi è in difficoltà. Lo dimostrano i numeri da record dell’iniziativa “Natale sospeso“: in sole due settimane la risposta dei cittadini è stata commovente, con oltre 600 libri e giocattoli donati.

L’iniziativa andrà avanti ancora fino a domani ed è molto probabile che la cifra salga ulteriormente. Coinvolgendo anche tanti versiliesi visto che nella nostra zona hanno aderito quattro attività di Pietrasanta: la libreria “Nina“ in via Mazzini e le giocattolerie “L’isola che non c’è“ in via Mazzini, “Re Artù-Bottega di giochi“ in via Mazzini e “Emporio Anna“ sul viale Apua. I volontari sono al lavoro per l’impacchettamento e l’inizio della distribuzione a giovani e giovanissimi (fascia 0-18 anni) delle famiglie seguite e supportate dalla Caritas pisana. "È una macchina della solidarietà – spiega infatti il direttore della Caritas don Emanuele Morelli – che trova nel suo potente motore i volontari e le volontarie che in questi giorni si stanno dando un gran da fare nei locali messi a disposizione dell’Arcivescovado, alimentata dalla generosa disponibilità dei negozianti e dal gesto umano di chi acquista un libro o un giocattolo, o entrambi. Un primo ringraziamento per tutti coloro che stanno contribuendo alla riuscita di un’iniziativa che vuole spingere la comunità a vivere il periodo natalizio non solo come festeggiamento, ma in una celebrazione che sia accompagnata da concreti gesti di solidarietà".

Daniele Masseglia