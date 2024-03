Il Don Lazzeri-Stagi apre all’Erasmus. La prima volta degli studenti all’estero. Tirocini in Spagna e Germania

È una prima volta indimenticabile per le scuole superiori cittadine, da segnare sul calendario. Più precisamente tra settembre e ottobre, quando gli studenti del Don Lazzeri-Stagi si imbarcheranno per la Spagna e la Germania pronti ad aprire le loro menti e le loro opportunità di vita e lavoro ben al di là dei confini cittadini. Merito della domanda, poi accolta, che ha fatto l’istituto per il programma “Erasmus+“, offrendo a studenti (per 30 giorni) e neodiplomati (per 120 giorni) la possibilità di prendere parte a programmi di formazione all’estero. I tirocini previsti in terra iberica e teutonica riguarderanno i settori amministrativo, marketing, dell’agroalimentare e delle costruzioni, coinvolgendo 20 giovani.

I colloqui di selezione si terranno dal 25 al 27 marzo per assegnare 4 borse per la Spagna rivolte a studenti del terzo e quarto anno, 4 borse per la Germania rivolte a studenti del terzo e quarto anno, 6 borse per la Spagna rivolte a neodiplomati nel 2023-2024 e 6 borse per la Germania rivolte a neodiplomati nel 2023-2024. "I ragazzi – spiega il dirigente scolastico Germano Cipolletta – faranno questa bellissima esperienza di studio e professionale accompagnati da due docenti. Abbiamo vinto l’apposita gara nazionale e sarà una società di incoming a organizzare la mobilità degli studenti. Ho voluto questa innovazione per una forte internazionalità dell’istituto e per dare agli studenti un’irripetibile opportunità di lavoro vista la possibilità di prendere contatti con importanti aziende straniere. Insieme all’apertura dei loro orizzonti al di là dei confini cittadini e versiliesi".

Daniele Masseglia