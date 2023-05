Il divieto di avvicinamento "È parzialmente capace"

Richieste prepotenti di ingresso nel reparto di psichiatria, contatti con i pazienti al fine di mettere in piedi denunce su presunte loro dichiarazioni (dagli stessi smentite ma fatte a loro nome, facendosi dare anche mail e password personali mentre erano ricoverati) e irruzioni in convegni di psichiatria. Una situazione arrivata al limite tanto che, dopo le ripetute segnalazioni dei sanitari (e un ammonimento del Questore dell’11 febbraio 2016), il 9 luglio 2018 il gip Antonia Aracri ravvisa "gravi indizi del delitto di atti persecutori" e applica al Seung il divieto di avvicinamento nei confronti del primario e di tutti gli operatori della Psichiatria dell’ospedale Versilia "con le prescrizioni di non avvicinarsi a una distanza inferiore a 100 metri e di non comunicare con le persone offese attraverso qualsiasi mezzo". Nell’atto si legge: "La pericolosità è insita nella personalità di soggetto affetto da patologia psichica. La pericolosità nelle modalità di condotta si coglie da tutto quanto fin qui evidenziato in ordine alle modalità espressive e all’insistenza di Seung. Il pericolo di reiterazione è nei fatti. Si reputa consona alla personalità di Seung, adeguata alla gravità delle condotte e consona a fronteggiare il pericolo di reiterazione la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e all’unità di Psichiatria. A questo proposito si ritiene che l’affezione di natura psichica a carico di Seung non precluda la sottoposizione a misura cautelare, potendosi ritenere, allo stato degli atti, che essa escluda soltanto parzialmente la capacità di intendere e volere. Si è già fatto riferimento alla padronanza di mezzi di comunicazione e di resa grafica delle lamentele da parte dell’indagato. Si nota – continua il documento – che ha proseguito con l’invio degli esposti nonostante la chiara smentita dei pazienti asseritamente tutelati dall’associazione Adup e nonostante la chiara volontà degli stessi di non volerlo più incontrare". Come emerge dal fascicolo del pubblico ministero, si rimarca che "Seung dimostra con il suo comportamento di essere un provocatore che vuol far prevalere, anche contro l’evidenza, la sua linea di pensiero".

Fra.Na.