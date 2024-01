Il direttore di banca dal cuore d’oro

Era rimasto, semplice, genuino, amico di tutti, pur ricoprendo un incarico di grande prestigio, il traguardo di direttore generale della banca nella quale era entrato poco più che ventenne: Giovanni Tosi - scomparso nel settembre del 2017 - è stato davvero un simbolo prima della vecchia Cassa rurale e artigiana della Versilia e poi della Banca di credito cooperativo, prima della Versilia e poi della Lunigiana (successivamente della Garfagnana), nel segno di quella crescita ed espansione che lui, da lucido visionario, aveva auspicato anni prima.

Una vita vissuta, salendo passo dopo passo i gradini della crescente responsabilità nella “sua” banca, ma una vita vissuta giorno dopo giorno, soprattutto in mezzo alla gente, la “sua” gente, a contatto con gli imprenditori, i commercianti, gli impiegati, giovani e meno giovani, pensionati, il volontariato sociale, lo sport di base, suscitando ammirazione e stimolando l’empatia a pelle: il ricordo di Giovanni Tosi si cristallizza attraverso il ricordo individuale che moltissime persone hanno di lui. “Una persona che avrebbe dovuto essere clonata”, sottolineano oggi alcuni amici ed ex colleghi del direttore. Nel corso degli anni - oltre 40 quelli vissuti con la stella cometa della banca - Giovanni Tosi ha visto che la creatura alla quale aveva messo a disposizione il suo talento, le felici intuizioni e le scelte strategiche vincenti, cresceva a vista d’occhio, superando con la forza dei soci anche quei momenti di crisi internazionale che avevano messo a dura prova il sistema bancario, a cominciare da quello creditizio.

Molti lo ricordano anche per la risposta immediata che la “sua” banca diede al territorio e alle aziende messe in ginocchio dalla rovinosa alluvione del 19 giugno 1996. Nessuno l’ha dimenticato: nell’arco di pochi giorni, arrivarono le decisioni che - seppure in mezzo al dolore per le 14 vittime - stemperarono l’assillo dei pensieri per il futuro occupazionale e produttivo di chi era stato colpito duramente; Giovanni Tosi e il suo staff erano in prima fila, idealmente con la mano sul cuore, per far capire “noi ci siamo, siamo pronti a fare la parte che ci spetta”. Detto e fatto, con il marchio della storia, impressa nella memoria collettiva. Il giorno in cui Giovanni Tosi lasciò la vita terrena, Pietrasanta e tutta la Versilia storica si sentirono più sole, anche se - da buon leader - aveva fatto crescere al suo fianco una squadra di giovani che hanno raccolto il testimone.