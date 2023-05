Il diktat del ministro Santanchè "Uniti per vincere al ballottaggio"

"Nella vita si sbaglia, si impara e si ricostruisce: gli elettori ci premiano se il centrodestra è unito, quindi votiamo Giovannetti al ballottaggio e confermiamo questa amministrazione". In una piazza Duomo sormontata da un cielo grigio, il ministro del turismo Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) ieri ha lanciato il diktat ai suoi sodali – bacchettati poco prima al bar per questi anni di continui litigi che hanno spaccato la coalizione – tirando la volata al sindaco uscente in vista del ballottaggio del 28-29 maggio contro lo sfidante del centrosinistra Lorenzo Borzonasca. "La nostra coalizione – ha detto prima di visitare la mostra nella chiesa di Sant’Agostino – deve essere basata sui valori e non sui personalismi. Non nascondo l’evidenza di quel che è successo. Nella vita possono succedere certe incomprensioni, ma poi ci si confronta e si sta insieme perché si vince se siamo uniti: chi non lo ha capito è bene che lo capisca. Questa (tra FdI e Lega-Forza Italia, ndr) è un’alleanza che dura da tanti anni e che ci ha portati al governo di tante città e regioni".

Santanchè ha ricordato come lo stesso premier Meloni lavori per tenere unito il centrodestra, facendo anche dei passi indietro. "Dobbiamo lavorare – ha concluso – affinché Giovannetti vinca, ci sia un’alleanza forte e la gente vada a votare. Mi impegnerò per un centrodestra unito". Sulla stessa falsariga il coordinamento provinciale FdI: "Ringraziamo Simoni per l’impegno profuso in campagna elettorale e il gesto di responsabilità verso il partito, a cui ha demandato la conduzione politica del ballottaggio. Su indicazioni dei vertici regionali e nazionali siamo disponibili all’apparentamento formale e a creare le condizioni per l’unità della coalizione. A gestire il partito in questa fase, come commissario, sarà il coordinatore provinciale".

Ma Giovannetti, che ieri ha accolto la Santanché (nella foto), mette un freno. Il che fa pensare che oggi alle 14, termine ultimo per gli apparentamenti, non sarà mossa foglia. "Non faremo apparentamenti né accordi. Abbiamo le idee chiare – spiega il sindaco uscente – dopo aver avuto modo di parlare con diversi interlocutori. Poi, una volta che avremo vinto, saremo disponibili all’interno del consiglio comunale e oltre per lavorare su progetti e programmi nell’interesse della comunità. Ho sempre detto che le nostre porte sono aperte, cercando il dialogo in maniera corretta. E così sarà con Simoni e Mori, se lo vorranno. Chiediamo solo condivisione sugli interessi per la città".

Daniele Masseglia