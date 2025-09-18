Il dibattito si accende: "Tomasi e Fantozzi dicano se FdI appoggia il sindaco"

La forza della politica. È bastata la scelta del capogruppo di maggioranza, David Zappelli, di candidarsi alle prossime elezioni regionali nella lista civica del governatore Eugenio Giani, che subito tutte le forze politiche dell’intero arco costituzionale, come si sarebbe detto una volta, sono entrate in fibrillazione. Acque agitate che interessano la maggioranza, logicamente, ma che bagnano anche l’opposizione, in particolare il centrodestra. È bastato infatti che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Carlalberto Tofanelli, annunciasse di essere pronto a sostenere la giunta Del Ghingaro, per quei progetti in linea con il programma del suo partito (cosa peraltro già avvenuta in passato) per suscitare la reazione della Lega. Nello specifico del consigliere regionale uscente Massimiliano Baldini.

"Il candidato presidente del centrodestra e segretario regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Tomasi – esordisce Baldini – unitamente a Vittorio Fantozzi capogruppo di FdI in consiglio regionale e “deus ex machina” del partito in provincia di Lucca ci dicano pubblicamente se condividono l’appoggio che i consiglieri comunali di FdI a Viareggio hanno annunciato al sindaco Giorgio Del Ghingaro per salvarlo dalla crisi politica irreversibile che sta attraversando. Tomasi, in particolare, ce lo dica con chiarezza una volta per tutte visto che, qualche tempo fa, è già venuto in Comune per cercare di candidarlo a suo sostegno ed ha più volte palesemente ammiccato al primo cittadino di Viareggio. Evidentemente Tomasi non ha compreso che in tal caso, come gli avevamo già apertamente detto, rischierebbe una emorragia di voti inarrestabile da queste parti".

"Ma anche l’amico e collega Vittorio Fantozzi – conclude Baldini – faccia chiarezza pure lui una volta per tutte, chiarendo se condivide anche lui l’appoggio alla candidatura di Meciani o succedaneo simile come piace al suo collega parlamentare Riccardo Zucconi o se invece il suo giudizio sull’amministrazione di Viareggio è negativo come il nostro". E la risposta di Fratelli d’Italia è arrivata immediata nella persona del consigliere comunale Marco Dondolini.

"Innanzitutto premetto una cosa: a noi nessuno ci ha cercato e noi non abbiamo cercato nessuno, questo è bene che sia chiaro – parte subito lancia in resta Dondolini –. Pensare poi che Fratelli d’Italia, ad appena nove mesi dalla fine della consiliatura, faccia da stampella a Del Ghigaro, entri in maggioranza e per di più in giunta è mera fantapolitica che non ha nessun fondamento. Del resto Tofanelli si è limitato a dire che per eventuali questioni, proposte dalla giunta, che toccassero punti del nostro programma elettorale, non avrebbe difficoltà a votare come la maggioranza, e lo stesso vale per me. Piuttosto gradirei che prima del prossimo consiglio comunale, la Lega avesse un segretario comunale, o quanto meno un commissario, per studiare una linea comune visto che siamo nella stessa coalizione". Dondolini conclude poi il suo intervento ricordando anche che nel frattempo la mozione contro il presidente del Pucciniano, Fabrizio Miracolo "di fatto è tramontata visto che La Lega, che l’aveva proposta, si è spaccata".

Sulla situazione viareggina interviene anche il coordinatore provinciale di FdI, Riccardo Giannoni. "Vorrei ricordare – dice – che il centrodestra corre unito ovunque, e ciò vuol dire che non si tratta di un mero cartello elettorale ma di una coalizione fondata su principi e intenti comuni. Qualsiasi decisione passa dagli organi di partito e quindi dai vertici della coalizione. Poi nei singoli consigli votiamo sempre in coerenza con il nostro programma elettorale".

Alberto Celata