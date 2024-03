Il diacono oggi scende in campo. Partita all’insegna del ’terzo tempo’

Il diacono Tommaso Giani scende in campo a Forte dei Marmi: il suo “Terzo Tempo in Terza”, sostenuto dal Comune di Forte dei Marmi, oggi all’Aliboni Cherubini per il match tra lo Sporting Fdm/Spianate Calcio. Una iniziativa per rimettere al centro i veri valori del calcio dilettantistico, sposata dal Comitato Regionale Toscana della Figc, quella che Tommaso Giani (nella foto) porta in giro tra i campi della Toscana. Un’idea semplice ma diretta la sua, che si concretizza con una merenda, all’insegna dell’amicizia, offerta alle squadre di terza categoria al termine di una delle partite via via selezionate dal diacono.

Una passione quella del calcio di Tommaso che lo vede per vent’anni di fila seguire la Sampdoria fra serie A e serie B, poi la svolta con una inversione a U. Decide di continuare a seguire il calcio ogni fine settimana, ma esplorare l’estremo opposto del mondo del pallone: invece della serie A o B, la Terza Categoria, ossia il piano terra del calcio dilettantistico. Ogni partita è un’occasione bellissima come opportunità di socializzazione. "Siamo felici di poter ospitare l’iniziativa del diacono e di aver contribuito alla realizzazione del momento conviviale rappresentato dalla merenda– afferma Alberto Mattugini, consigliere delegato allo sport – non possiamo che condividere il lodevole progetto che porta avanti in tutta la Toscana. Ringrazio anticipatamente il Forte 2015 che ha risposto subito al nostro appello"