Il destino di Carretta e la scelta di Salvatori. Due storie che si intrecciano nel 1944

C’è chi dice no. E lo fa quando è più facile voltarsi dall’altra parte. Perché poi in fondo "che c’entro io?". E, invece, no. La mattina del 18 settembre 1944 Angelo Salvatori, tranviere a Roma, a bordo del suo mezzo non solo non accettò di fare "carne da macello" del direttore del carcere di Regina Coeli che la folla aveva gettato tra le rotaie. Ma fece anche di più. "Stacco la bobina che consentiva al tram di viaggiare e la gettò nel Tevere affinché nessun altro lo facesse al posto suo". A raccontare la storia di Salvatori che quella mattina di 80 anni fa si intrecciò con quella di Donato Carretta, appunto, il direttore del carcere che la folla linciò perché c’era "un clima da capro espiatorio" è stato ieri in una Gamc affollatissima Walter Veltroni che con il sindaco Giorgio Del Ghingaro e lo scrittore Giampaolo Simi ha presentato il suo libro La condanna (Rizzoli). Quella mattina Angelo Salvatori "in un istante - si legge nel libro - ha deciso di fare due cose precise: ha mostrato la tessera del Pci per far capire che si poteva esser comunisti senza partecipare ad uno scempio simile, e che lui si rifiutava di finire quell’uomo non solo perché era disumano, ma anche perché era sbagliato".