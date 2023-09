Il destino cambiò con l’armistizio L’ultimo viaggio: rotta sulla Sardegna

VIAREGGIO

La Roma era stata affidata, già durante la costruzione, al torrelaghese Adone Del Cima, uno dei più brillanti ufficiali superiori della regia Marina che, con il grado di capitano di vascello, nell’ottobre 1941 fu inviato a Trieste per sovraintendere all’allestimento. Ne divenne comandante il 14 giugno 1942. Poi arrivò la fatidica giornata dell’ 8 settembre 1943 quando si trovava a La Spezia. Nel caos totale seguito all’annuncio radio di Badoglio, fu ordinato di fare rotta per l’isola de La Maddalena, insieme al resto della squadra da battaglia con a bordo il comandante in capo, ammiraglio Carlo Bergamini. Dopo poche ore di navigazione, al largo dell’Asinara, la grande nave fu attaccata da aerei tedeschi Dornier Do 217 che impiegarono le nuovissime bombe radiocomandate Ruhrstahl Sd 1400, (“Fritz X” in gergo degli Alleati). La seconda di esse causò una catastrofica esplosione dei depositi munizioni prodieri. La corazzata dislocava 46.000 tonnellate per 240 metri di lunghezza, disponeva di una poderosa serie di cannoni di vario calibro e armamenti antiaerei, i migliori che la tecnologia italiana poteva esprimere in quel periodo. Ma non era preparata a respingere le nuove insidie aeree, per quegli anni avveniristiche, operate degli ex alleati nazisti.

Walter Strata