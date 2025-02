Il defibrillatore a scuola. Abilitati 80 studenti

Continua a crescere il numero dei cosiddetti "angeli del cuore" abilitati all’uso del defibrillatore. Gli attestati più recenti sono stati consegnati nei giorni scorsi ad oltre 80 studenti e studentesse delle classi quinte del liceo artistico "Stagi" al termine del corso organizzato dal dipartimento di scienze motorie e sportive dell’istituto. L’iniziativa rientra infatti nell’ambito di un progetto formativo, della durata di tre anni, rivolto appunto all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, dispositivo salvavita che anche a Pietrasanta ha dimostrato in alcune occasioni di essere uno strumento fondamentale in grado di scongiurare il peggio in caso di malori.

Durante questo percorso, gli studenti hanno conosciuto diverse realtà territoriali e nazionali del volontariato, affrontato le problematiche della donazione di sangue e degli organi, così come acquisito nozioni sul corretto stile di vita e la corretta alimentazione.

"Ho sostenuto e condiviso subito il programma dell’istituto ’Don Lazzeri-Stagi’ – sottolinea il consigliere comunale della ’Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto’ Giacomo Vannucci, ideatore diversi anni fa insieme alla ’Salvamento Versilia’ del progetto ’Pietrasanta Cardioprotetta’, incluso nel corso seguito dagli studenti – in quanto ritengo che preparare i più giovani all’uso di un dispositivo salvavita sia fondamentale per diffondere la cultura della sicurezza fin dalle radici della comunità, rendendo i ragazzi, per primi, cittadini più consapevoli e pronti ad affrontare con efficacia situazioni di emergenza".

Al percorso formativo degli studenti ha partecipato un gruppo di istruttori coordinato da Antonio Colonna, presidente del centro di formazione "Italian resuscitation council" (Irc) Versilia, con la collaborazione delle associazioni Salvamento Versilia, Misericordia di Pietrasanta e Croce Verde di Pietrasanta. Il progetto "Pietrasanta Cardioprotetta" conta oggi oltre 40 defibrillatori semiautomatici attivi sul territorio comunale.