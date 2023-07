Il Dap Festival Parata di stelle a passo di danza

Il Contemporary Dance Gala è oggi alle 21.30 nel Chiostro di S. Agostino. Settima edizione all’insegna del successo con gli spettacoli che hanno registrato il “sold out”: il DAP Festival si conferma il festival di danza moderna tra i più importanti in Italia. Sul palco una star parade internazionale che inizia con Debussy, di Kammerballetten con le coreografie di Juliano Nunes e i danzatori Eve-Marie Dalcourt e Toon Lobach. Segue Immortal Beloved, prima internazionale, un concerto di musica, danza e arte di New Dance Drama e Zsauce Music. Su coreografia di Adria Ferrali, la ballerina Tamara Fragale interpreta le sculture di Antonio Signorini grazie alla collaborazione con Oblong Contemporary Art Gallery. Lo spettacolo è un’esplorazione creativa nel misterioso impeto dietro la famosa Lettera d’amore di Beethoven.Il terzo spettacolo è presentato dalla Mart Foundation è una prima internazionale su coreografia di Shahar Binyamini e con i danzatori Marion Barbeau e Antonin Monie.

Deux à Tiroir di New Dance Drama con le coreografie di Emanuela Tagliavia e i danzatori, Alice Mariani e Mattia Semperboni, chiude il Contemporary Dance Gala. Il titolo del duetto trae ispirazione dalla scultura “Femme à Tiroir” di Salvador Dalì. “Tiroir” come cassetto segreto, misterioso, simbolico, uno spazio che nasconde o protegge una verità, un pensiero, un ricordo, un sentimento. Sulla rassegna cala il sipario sabato 8 luglio quando saliranno sul palco alcune tra le grandi star mondiali della danza per il Contepomporary Dance Gala e il Gran Gala finale.

Maria Nudi