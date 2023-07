Il cuore oltre l’ostacolo "Grazie per il supporto"

"Cari amici, fornitori e clienti", comincia così il messaggio condiviso ieri sulle pagine social della Versilia Supply Service. "Vi ringraziamo per il supporto e la vicinanza mostrata nelle ore successive a quanto accaduto nel nostro magazzino. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente".

"Nonostante la situazione – prosegue – , vogliamo sottolineare con orgoglio che la nostra azienda sta già intraprendendo misure decisive per mitigare gli effetti dell’evento e per continuare la nostra operatività ininterrotta. Il tempestivo e coraggioso intervento delle forze di polizia e dei vigili del fuoco ha permesso di prendere provvedimenti immediati per ripristinare il magazzino e la zona circostante. In questo modo garantiamo l’operatività di Versilia Supply Service senza interruzioni significative, mantenendo un servizio efficiente come sempre". E in conclusione: "Vi ringraziamo per il supporto. Siamo fiduciosi che, insieme, supereremo questo ostacolo e rafforzeremo ancora di più i legami che ci uniscono.