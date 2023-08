Il cuore grande della comunità Donazione per le colline bruciate

Un successo di presenze e di beneficenza: questa la sintesi dell’iniziativa "La via per Montigiano" organizzata dai Fistioni Torellaghesi, associazione di Torre del Lago che raccoglie amanti della mountain bike e organizza settimanalmente uscite proprio sulle colline di Massarosa e Camaiore.

"L’idea era nata già lo scorso anno in seguito al disastroso incendio, ma per ovvi motivi era impraticabile – spiega Sandro Maffei, presidente dell’associazione –; quest’anno invece siamo riusciti a realizzarla, anche grazie al preziosissimo sostegno del Comitato di Montigiano. L’adesione è andata oltre ogni aspettativa sfiorando i 150 partecipanti, tanti arrivati da fuori Versilia, e siamo riusciti a mettere insieme ben 1.200 euro che abbiamo poi donato al Comitato per sostenere opere di rimboschimento e pulizia dei sentieri. Possiamo dire che è stato il nostro modo di rendere qualcosa a questo territorio che ogni settimana ci accoglie sui suoi sentieri, permettendoci di portare avanti la nostra passione. Ci tengo a ringraziare le tante attività commerciali che ci hanno supportato per realizzare questa bellissima giornata".

I partecipanti si sono ritrovati al Campo sportivo di Stiava, messo a disposizione dall’Asd Stiava, per poi partire alla volta di due percorsi (uno da 20 e uno da 40 chilometri) che, snodandosi tra le colline della zona, passavano dal belvedere di Montigiano, dove il comitato aveva allestito un ricco ristoro, salvo poi rientrare al punto di partenza per un pranzo collegiale a base di bruschette e panino con salsiccia alla brace.

Alla partenza erano presenti la sindaca di Massarosa Simona Barsotti e l’assessore alla Protezione Civile, Fabio Zinzio, che hanno espresso gratitudine per l’iniziativa e sottolineato l’importanza di questo genere di attività, anche in termini di sviluppo turistico, e il Presidente del Comitato di Montigiano, Alessandro Baccelli.

