Il cortometraggio dei ragazzi dell’Abc

CAMAIORE"La realizzazione di un sogno" andrà in scena domani alle 16 nella sala della Croce Verde di Lido di Camaiore: si tratta del primo cortometraggio dei ragazzi dell’associazione ABC che esiste e lavora da decenni sul territorio. Creata allo scopo di aiutare i bambini cerebrolesi e cresciuta nel tempo in silenzio nell’impegno, adesso accoglie e sostiene oltre 30 famiglie che vivono le disabilità neurologiche: lo spirito comune è quello di stimolare la comunità ma anche le stesse famiglie beneficiarie a essere parte attiva per la costruzione di una società sempre più inclusiva. Si autofinanzia e cresce grazie a una passione profonda dei genitori e di educatori altamente qualificati per seguire i ragazzi: il progetto del cortometraggio nato dall’idea di una mamma, Luciana Biagi, ha coinvolto 10 di loro e ha partecipato al Festival Internazionale del Cinema Nuovo 2024.La presidente è Marzia Nicoletta Morello e la tesoriera e’ Antonietta De Stefano: molti volontari danno una mano alle loro attività. Dal 2017 è in atto il progetto ‘Insieme per riuscire’ con ‘I bambini delle fate’ che occupa 12 mesi l’anno con 7 psicologi e 14 utenti; non solo, sono davvero molti i progetti seguiti tra cui ‘Ciao bro’ che favorisce l’uscita dei ragazzi e la loro socializzazione con 22 volontari che aiutano i professionisti oltre ad esempio a quelli di Autonomia strumentale e Prove di volo, iniziative volte a sollevare le famiglie e sostenerle nel percorso di formazione dei figli. Insomma, i soldi che servono sono tanti e soprattutto questa realtà di inclusione si autofinanzia, lavora e conta su impegno e serietà senza troppo apparire, restando un’oasi di amore e dignità sociale. L’ingresso alla proiezione è libero.I.P.