Il Corteo della Legalità . In ricordo delle vittime di mafia

"A loro e a tutte le vittime che ancora non conosciamo, va la nostra memoria e il nostro impegno" Così, Lorenzo Pezzini, referente del Presidio Libera Viareggio “Rossella Casini“, ha concluso ieri, durante il Corteo della Legalità organizzato dal presidio e patrocinato dal Comune, la lettura dei più di mille nomi delle vittime innocenti di mafia. Una lettura e un corteo, tenutosi in vista della “Giornata nazionale della memoria“ di oggi, che ha visto l’attiva partecipazione di studenti e scuole quali Jenco, Carducci, Itis, Ial e Montessori di Bargecchia. Perché è proprio da lì che Libera comincia a fare antimafia, dai giovani. "Invitiamo i giovani a partecipare al 21 marzo - hanno detto Adria Antonini e Claudia Giannecchini - L’informazione, dal punto di vista dell’antimafia sociale, è il punto di partenza. E richiede impegno, per non demordere e non stare zitti. Perché se la mafia esalta il silenzio, noi rispondiamo con la voce".