Il corteo dei contadini a Stiava

Come da tradizione, il Primo Maggio la Festa dei Lavoratori si svolgerà a Massarosa nella frazione di Stiava. Quest’anno, l’iniziativa dei sindacati è incentrata sulla ricorrenza dei 75 anni della Costituzione Italiana, entrata in vigore nel 1948. Il programma prevede il concentramento in piazza Cosci alle 10; a seguire, ci sarà un corteo per le vie del paese con la presenza dei trattori delle associazioni di categoria contadine, che culminerà nella deposizione di una corona al monumento ai caduti e sarà concluso dagli interventi istituzionali. A dare il benvenuto ai presenti il saluto dell’amministrazione comunale, mentre il comizio conclusivo a Villa Gori è affidato al segretario generale della Cisl Toscana Ciro Recce.

"L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la nostra Costituzione è un presidio contro ogni tentativo di attacco al mondo del lavoro – commenta la sindaca Simona Barsotti –; celebrarla significa difendere il lavoro e i lavoratori ogni giorno e in ogni aspetto della nostra società. La difesa dei diritti è la sfida di oggi e di domani – conclude la sindaca di Massarosa – anche e soprattutto per i lavoratori".

RedViar