"Il corso non porta un euro in più E siamo chiusi perché in ferie"

Non manca certo l’ironia ai viareggini – soprattutto in periodo di Carnevale – per far notare che lo storico caffè Fappani sia chiuso nei giorni del corso mascherato. Al rione Darsena circolava una maschera con cartello ironico che è stato fotografato anche dal sindaco Giorgio Del Ghingaro che non ha mancata di postarla sulla propria pagina facebook.

"Siamo chiusi perché siamo in ferie tutto il mese di febbraio", dice Oreste Bergamini, uno dei soci del locale che smorza le polemiche spiegando che la scelta è stata fatta semplicemente sulla base di considerazioni economiche. "Nei fine settimana di Carnevale – dice ancora Bergamini – non incassiamo un euro in più rispetto ai fine settimana senza Carnevale. Per questo tutti insieme – e sto parlando di titolari e dipendenti, 22 persone in tutto – abbiamo fatto la scelta di chiudere per ferie in questo periodo. Io capisco le esigenze della città, capisco il dispiacere, che è anche il mio, nel vedere il bar Fappani chiuso durante i corsi mascherati, ma io devo rispettare e comprendere anche l’esigenza e la volontà dei mei dipendenti, perché, ripeto, è stata una scelta condivisa da tutti quanti".

E la scelta è definitiva? "Per quest’anno sì – conclude Bergamini – ormai riapriamo ai primi di marzo. Per una volta ci godiamo anche noi lo spettacolo del Carnevale da spettatori e non stando a lavoro. Il prossimo anno si guarderà, magari andremo in ferie in un altro periodo".