Il coro della protesta Contro l’ennesimo taglio alla pubblica istruzione "Ingiusto e inaccettabile"

È un coro trasversale quello che si è sollevato contro la soppressione dell’indirizzo musicale per le scuole “Viani“ di Viareggio e “Gragnani“ di Torre del Lago, deciso con un algoritmo dall’Ufficio scolastico regionale perché, per poche unità, non si è raggiunta la quota di iscritti. E preoccupazione ha sollevato anche l’ennesimo taglio ad un classe della scuola d’infanzia dell’istituto comprensivo torrelaghese, che già lo scorso anno ne aveva vista scomparire una.

Un progressivo impoverimento dell’offerta didattica a cui le famiglie, sostenute dagli insegnanti che in questi anni si sono impegnati per promuovere la cultura musicale tra i banchi, ora si oppongono. E dalla parte dell’istruzione, delle famiglie e degli studenti, è tornato a schierarsi anche il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. "Stiamo assistendo da anni a tagli di classi. E nonostante le nostre proteste e le sollecitazioni agli organi preposti – ha denunciato in un video condiviso sui social – e si va avanti con tagli lineari basati su algoritmi numerici che poco hanno a che fare con la sensibilità del territorio".

"Lo considero un fatto grave perché – prosegue Del Ghingaro – viene meno il rapporto diretto che i responsabili scolastici, quelli che una volta si chiamavano provveditorati agli studi, hanno di fatto con la comunità. L’istruzione è una cosa assolutamente fondamentale per far crescere i nostri ragazzi e per far crescere i nostri territori".

"Tagliare l’istruzione è un atto assolutamente grave. Incomprensibile e inaccettabile – ribadisce il sindaco di Viareggio – . Tanto più che quest’anno si taglia, guarda caso, l’aspetto simbolico della crescita della nostra comunità. Nell’approssimarsi del 2024, centenario delle scomparsa di Giacomo Puccini, con tutta la creazione di comitati nazionali per valorizzare il nome e la memoria del maestro si taglia proprio l’arte musicale della scuola". Per questo Del Ghingaro, insieme a tutti i sindaci della Versilia, ha chiesto "Un’interlocuzione con il dirigente regionale e aspettiamo naturalmente una risposta. Risposta che, come sempre, probabilmente non avremo. Per questo penso che sia corretto e giusto che il sindaco e i sindaci della Versilia facciano sentire la propria voce".

Martina Del Chicca