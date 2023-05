Il cordoglio del mondo del Carnevale

Il mondo del Carnevale esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alessandro Volpe. Ingegnere da sempre appassionato del Carnevale di Viareggio lo ha seguito professionalmente con grande abnegazione fino all’edizione 2023 contribuendo al grande successo delle celebrazioni dei 150 anni. Ha servito il Carnevale anche nel ruolo di vicepresidente della Fondazione dal 1993 al 1994. Dedizione, passione, competenza, creatività hanno sempre caratterizzato il suo impegno al servizio della manifestazione della città e a supporto dei maestri costruttori. Come scrittore ha saputo raccontare storie e personaggi protagonisti della tradizione. La Fondazione e gli artisti del Carnevale si stringono in un abbraccio forte alla famiglia.

L’ex presidente della Fondazione Carnevale Alessandro Santini lo ricorda con grandissimo affetto. Mi ricoredrò sempre – dice – il viaggio a Firenze che feci con lui e Arnaldo Galli perché dovevamo incontrarci con gli organizzatori di Pitti Uomo. Fu una cosa spassosa. Si prendevano in giro continuamente, una battuta dietro l’altra".