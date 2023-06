Il coraggio di investire Giovane apre studio di moda

Nel quadrilatero del commercio viareggino – via Garibaldi, via Fratti, via Mazzini, la Passeggiata – funestato da chiusure e saracinesche abbassate, si è accesa una nuova luce. Ha aperto i battenti "Glimpse", studio di moda lanciato da un giovane imprenditore viareggino. Gianmarco Pollacchi, 34 anni, da tempo disegna vestiti per il suo marchio "Glimpse Studio". E ora ha deciso di provare a dare nuovo impulso al centro buttandosi nel commercio. All’angolo tra via Machiavelli e via Sant’Andrea, a due passi dal mercato, è iniziata la nuova avventura di un giovane che crede nelle potenzialità della sua città.

Pollacchi, la sua è un’idea ambiziosa: una nuova apertura, oltre tutto lanciando un suo marchio originale.

"Questo è un fondo storico, ospitava l’ex Bazaar. Quando l’ho visto me ne sono innamorato. E mi piace l’idea di provare a ridare vita a un angolo così importante per la città".

Il centro è pieno di saracinesche abbassate. Come si fa a sopravvivere?

"Ci vuole fantasia. E per l’amor di Dio, anche un po’ di fortuna. La mia idea è di creare qualcosa di diverso, che sia di difficile reperibilità in città. Una cosa giovane, varia, che segua la moda in modo diverso dai must di Viareggio. Un’alternativa alle colonne portanti della moda in città, con un target diverso che punti a un prodotto di qualità, made in Italy, ma che si possa mixare alle grandi firme".

Come nasce ’Glimpse’?

"Glimpse è nato qualche anno fa come progetto fotografico, un blog di foto e video. Poi, nel tempo, si è evoluto fino a diventare Glimpse Studio, un vero e proprio brand".

Lei di cosa si occupa?

"Seguo tutta la trafila, dal disegno allo sviluppo e alla progettazione del capo finale che poi ritroviamo in negozio. Chiaramente mi appoggio a vari fornitori, dal fasonista che si occupa del tessuto all’azienda che taglia e assembla i capi. Tutto rigorosamente made in Italy".

Ha parlato di ’ridare vita’ a questo angolo della città. Cosa intende?

"Il mio obiettivo è creare un luogo nto di ritrovo. Non voglio che sia solo un punto di vendita, ma uno spazio dove passare per due chiacchiere, un caffè. Dove poter sviluppare una community, un contenitore informale di interessi. Vorrei un negozio sempre in movimento, anche dal punto di vista delle collezioni. Diversificare e magari, più avanti, creare eventi, ospitare esposizioni fotografiche, sviluppare collaborazioni artistiche e associare qualche serata-evento".

Perché il nome ’Glimpse’?

"Glimpse of an eye è il colpo d’occhio. Ho dovuto pensare molto a come tradurre il nome in un logo. L’occhio è un po’ troppo banale e super utilizzato. Alla fine ho scelto una lacrima stilizzata: per questo, su ogni capo applichiamo uno Swarovski a forma di goccia".

Daniele Mannocchi