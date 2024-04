Il concerto per celebrare il grande musicista

Grande successo del concerto in onore di Puccini “Oltre la morte, la vita eterna, l’eterna gloria” (che riprende il titolo del 1926 quando rientreranno le spoglie del Maestro a Torre del Lago) che si è svolto al Camposanto della Misericordia di Viareggio davanti a 300 persone per Pasquetta. Durante l’happening è intervenuto addirittura Vittorio Sgarbi, che si è collegato on line per fare un saluto, elogiando il Maestro, contestualizzando il periodo della sua epoca e collegandolo alle espressioni artistiche (pittura e scultura) del periodo, citando gli artisti toscani Chini, Angeloni, Zilocchi e Ghiselli (amici di Puccini) che hanno eseguito anche opere nel Camposanto. Il concerto, che ha visto protagonisti cantanti e musicisti di gran classe, è stato diretto da Manuel Del Ghingaro. A fine cerimonia è stata inaugurata una targa del 1958 in ricordo del Maestro dello scultore Aldo Pera.

D.P.