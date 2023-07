Il concerto del centenario Tutto è pronto per Venezi

Tutto pronto, anche se è stata una corsa contro il tempo, per il concerto inaugurale delle celebrazioni pucciniane che sarà diretto da Beatrice Venezi dal palco del Summer Festival di piazza Grande a Lucca.

L’evento è stato presentato ieri mattina dal sindaco lucchese Mario Pardini, insieme all’assessore alla Cultura Mia Pisano, al presidente del Teatro del Giglio Giorgio Lazzarini, al patron del Summer Festival Mimmo D’Alessandro e alla stessa Beatrice Venezi in collegamento da Taormina. L’attesissimo concerto, ieri si sono registrate lunghe file al botteghino del Teatro che ha già emesso oltre 2000 biglietti, si svolgerà martedì 11 luglio alle ore 21.15.

"Sono molto onorata di aprire proprio a Lucca le celebrazioni – ha spiegato Beatrice Venezi – e sento la responsabilità di portare la mia città nel mondo. Lucca può finalmente riconciliarsi con questo grande compositore che può costituire un volano per la città. Sono contenta anche delle voci che si esibiranno dal palco tra cui quella del lucchese Massimo Cavalletti".

Il Teatro del Giglio è stato incaricato dal comitato promotore delle celebrazioni pucciniane per l’organizzazione dell’evento, fornendo il supporto operativo per la realizzazione del concerto, che vedrà protagonista Venezi con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Sul palco, per dar voce alle più belle arie e ai duetti più suggestivi del repertorio del maestro Giacomo Puccini, il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Marco Berti e il baritono Massimo Cavalletti.

Soddisfatto anche il patron del Summer Festival, Mimmo D’Alessandro, che ha precisato anche i contorni del contributo della sua struttura: "È tanto che volevamo fare qualcosa con Beatrice Venezi, a carattere più rock, lo faremo il prossimo anno, per me è un onore mettere il palco gratuitamente a disposizione così come le altre strutture, solo i costi extra, che vedranno lavorare del personale produrranno costi per il comitato". Per quanto riguarda l’attesissima scaletta, sono in programma i brani dalla Tosca, da Manon Lescaut, da Madama Butterfly, da Tabarro, da Suor Angelica, da Gianni Schicchi (O mio babbino caro)e da Le villi. L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessario munirsi di biglietto. I ticket saranno distribuiti dalla biglietteria del Teatro del Giglio. Per contattare la biglietteria, è possibile telefonare al numero 0583 465320 (in orario di apertura al pubblico) oppure scrivere a [email protected]