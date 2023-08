Il Comune vende un terreno

Il comune di Massarosa ha venduto uno dei suoi terreni "in esubero", finiti nel Piano delle alienazioni: si tratta, nello specifico, di un lotto di terra in località Montramito, che il Comune ha deciso di mettere in vendita con una base d’asta di 55 euro al metro quadro. In piazza Taddei è arrivata una sola offerta, quella dell’Av Service, che si è dunque aggiudicata la porzione di terreno con un esborso leggermente superiore alla base d’asta.