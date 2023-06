Il Comune di Massarosa attiva servizio ludico-ricreativo per 0-6 anni, scadenza domani

Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per l’attivazione, nel mese di luglio, del servizio ludico-ricreativo rivolto alla fascia 0-6 anni, per chi già ha frequentato nidi e scuole dell’infanzia a Massarosa nell’anno 202223. Le attività saranno svolte al nido ‘Del Magro’, nel capoluogo, che accoglierà 50 utenti, e alla scuola dell’infanzia di Piano di Conca, che invece ne accoglierà 30. Il servizio sarà aperto dal 4 al 31 luglio, con orario sia a tempo corto (7.40-14) che a tempo lungo (7.40-16), dal lunedì al venerdì. Per la frequenza pomeridiana, sarà redatta un’apposita graduatoria subordinata ai posti disponibili per questo tipo di scelta (27 a Massarosa, 20 a Piano di Conca). La presentazione delle domande è esclusivamente online e deve essere effettuata entro domani (incluso). In presenza di domande superiori agli 80 posti disponibili, sarà redatta una graduatoria di ammissione che terrà conto anche degli impegni dei genitori. La graduatoria uscirà il 30 giugno.