Il Comune cerca sponsor in vista degli eventi programmati nel 2023

Mostre d’arte, incontri letterari, festival musicali, culinari e quant’altro. È tanta la carne al fuoco inserita nel palinsesto di eventi e manifestazioni in agenda nel 2023, ma per dare ancora più impulso alla qualità di promozione, organizzazione e gestione di alcune di queste iniziative il Comune avrà bisogno anche del sostegno degli sponsor. Motivo per il quale l’ente di piazza Matteotti ha emesso un bando che prevede tre i livelli di partecipazione, dal più leggero all’exclusive. Le offerte potranno essere presentate sia per le iniziative già in calendario – da L’Arte del cavallo a Le Stelle di Pietrasanta – sia per progetti che potranno essere adottati in seguito. Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere inviate, a mano o via posta, all’ufficio protocollo, oppure in alternativa posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] indicando “Ufficio cultura e turismo”. Le offerte potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, più ulteriori 30 giorni nel caso in cui subentrassero ulteriori iniziative: informazioni sul sito internet del Comune.